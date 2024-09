Domenica 15 settembre il 43^ Giro podistico di Pordenone

PORDENONE – Appuntamento serale domenica 15 settembre a Pordenone, per la 43esima edizione del Giro Podistico, classica fra le più radicate nel calendario nazionale Fidal, ma che fa parte anche di quello di World Athjletics a testimonianza del valore assoluto che la prova ha assunto nel corso degli anni, richiamando al via alcuni dei più grandi nomi del mezzofondo internazionale.

L’evento di quest’anno, confermato per challenge come la Coppa Provincia di Pordenone e il Circuito Grand Prix Giovani avrà anche una valenza speciale perché assegnerà i titoli regionali Fidal per tutte le categorie, assolute e amatoriali, sulla distanza dei 5 km, sempre più frequentata e apprezzata anche come variante per chi frequenta abitualmente la pista.

Il percorso di gara non cambia: ha il suo epicentro in Piazzale XX Settembre, da dove verrà dato il via alle ore 18:15 per la gara femminile e alle 19:00 per quella maschile. Un percorso molto veloce, dove si può andare a caccia della propria miglior prestazione, passando per Viale Martelli, Via Niccolò Tommaseo, Via Fratelli Bandiera, Viale Cossetti, Piazza XX Settembre, Viale Trieste percorso in ambedue i sensi, Piazzale Ellero, Piazza XX Settembre e chiusura da dove si era partiti.

In precedenza rispetto alle prove dei grandi si svolgeranno quelle per le categorie giovanili, a partire dalle ore 15:00. Il costo delle iscrizioni ammonta a 10 euro, con chiusura il 12 settembre. Ritiro di pettorali e pacchi gara presso la partenza dalle ore 13:30. Intanto domani presentazione ufficiale della corsa alle 20:30 presso la Sala Consigliare del Municipio.

Per informazioni: Atl.Brugnera, [email protected]