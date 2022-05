“E adesso parlo io”, sabato 14 maggio in loggia comunale

PORDENONE – Pordenone/Presentato oggi il libro “E adesso parlo io”

“Un libro sottolinea l’autore in conferenza stampa in Municipio, – naturalmente frutto del contributo dei genitori di Alessandro Giancarlo e Loredana, che – con forza, volontà e capacità di accettazione dimostrano che la vita va vissuta e che hanno voluto condividere le esperienze vissute con il figlio per dimostrare non si tratta di esseri vegetali ma di persone.

Ed infatti l’autore ha precisato che rispetto alla volgarizzazione di “stato vegetativo” va utilizzata l’espressione più corretta “veglia non responsiva” poiché queste persone non sono malate e sono in grado di comunicare.

“Una testimonianza del mistero della vita – ha chiosato l’assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, – della dignità delle persone, del coraggio e dell’amore smisurato della famiglia per il proprio figlio”.

L’autore ha puntualizzato che si tratta di un libro poco lamentevole, poco compassionevole, ironico, poco accomodante, talvolta sopra le righe, in cui certi cliché stereotipati vengono messi alla berlina, in cui la forma utilizzata diventa sostanza.

Il linguaggio si sposa con l’età di un ragazzo, 34 anni che ha vissuto troppo poco per accontentarsi di giudizi preconfezionati.

Il monologo, pur non tralasciando fonti scientifiche e ricordando che l’errore diagnostico su questa condizione è pari al 40% – ha precisato l’autore – è tutto impostato su un piano relazionale.

Non fornisce risposte, ma offre la possibilità che il dubbio lieviti, che la domanda sull’umano diventi centrale.

“E adesso parlo io” è un testo che non lascia spazio alla bontà perniciosa, alla lacrima facile, alla triste nostalgia per una vita giocata a metà.

Appuntamento sabato 14 maggio alle 17.30 in loggia comunale.