E’ tempo di Pordenonelegge, città tinta di giallo dall’11 settembre

PORDENONE – È decisamente tempo di pordenonelegge, impossibile non accorgersene passeggiando nel centro storico: la città si tinge di giallo e di nero, con le nuove bandiere del festival contenenti le lettere dell’alfabeto perché di loro è fatta la nostra vita e pordenonelegge le esalta nei libri e nelle parole degli ospiti. Si aggiungono poi drappi, stendardi e striscioni e le vetrine dei negozi cominciano a intonarsi alle atmosfere della Festa del libro, in programma dal 18 al 22 settembre.

In distribuzione anche il programma cartaceo del festival (e ritirabile anche a Palazzo Badini sede della Fondazione), non solo in città ma anche nei comuni che ospitano il festival e che già dalla scorsa settimana sono imbandierati con i colori di pordenonelegge. Torna dal 18 settembre anche l’infopoint del festival e il tanto atteso shop che quest’anno proporrà molti gadget dedicati ai 25 anni del festival e al nuovo claim “Festa del libro e della libertà” anche in inglese (entrambi in Piazza Cavour/Via Mazzini).

Anche Piazza XX Settembre si predispone per accogliere la tradizionale agorà di riferimento per i lettori, “Una piazza piena di libri”, dove si troveranno tutte le pubblicazioni presentate nel corso del festival. Curata da Librerie Coop, la tensostruttura accoglierà i libri delle case editrici nazionali e le opere degli scrittori più amati, toccando tutti i generi e anche per i bambini e i ragazzi, sarà accessibile da mercoledì 18 a domenica 22 settembre, dalle 10.00 alle 22.00.

Sempre in Piazza XX Settembre una grande novità accoglierà il pubblico e i visitatori di pordenonelegge: a completare la scenografia sarà infatti lo spazio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, l’area a cura di PromoTurismoFVG dove si promuoverà il territorio anche attraverso la degustazione di alcune tipicità in abbinamento ai vini regionali, e dove sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale “Io sono Friuli Venezia Giulia. Un ricco palinsesto culturale riempirà lo stand nel cuore della manifestazione e proprio qui troverà spazio la programmazione delle dirette RAI che da molte edizioni fanno tappa alla Festa del Libro per il ‘live’ dei loro programmi. Lo spazio PromoTurismoFVG rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni della manifestazione, dalle 10 alle 21. Aggiornamenti: www.pordenonelegge.it/luoghi/io-sono-friuli-venezia-giulia

Altra novità attesissima è il Palazzo dei libri: da quest’anno, infatti, le migliori proposte editoriali del territorio avranno uno spazio dedicato nel cuore della città, a Palazzo Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele II° 56. Il progetto, a cura di Massimiliano Santarossa e Paola Tantulli della Biblioteca dell’Immagine, accoglierà da mercoledì a domenica, dalle 10.00 alle 22.00, una ventina di editori e tanti incontri di presentazione delle loro novità. Ci saranno Alba Edizioni (Meduna di Livenza), Amos Edizioni (Scorzè, VE), Antiga Edizioni (Crocetta del Montello, TV), Bottega Errante (Udine), Ediciclo Editore (Portogruaro, VE), Editoriale Stampa Triestina (Trieste), Edizioni Biblioteca dell’Immagine (Pordenone), Edizioni L’Omino Rosso (Pordenone), Edizioni Segno (Tavagnacco, UD), Edizioni Storie (Pordenone), Euno Edizioni (Leonforte, EN), Gaspari Editore (Udine), Kappa Vu (Udine), Kellermann Editore (Vittorio Veneto, TV), L’Orto della Cultura (Pasian di Prato, UD), Piazza Editore (Silea, TV), Qudulibri (Gorizia), Samuele Editore (Fanna, PN), Vita Activa Edizioni (Trieste), Vita Activa Nuova APS (Trieste), Zel Edizioni (Ponzano Veneto, TV).

A Palazzo Gregoris tornerà invece la Libreria della Poesia, con oltre 3mila titoli dedicati a pubblicazioni attuali, recenti, e talvolta anche a quelle introvabili. L’area Fuori catalogo resta invece in Piazza XX Settembre, dal 18 al 22 settembre dalle 10 alle 22, con la partecipazione dei librai specializzati nei diversi settori del modernariato editoriale, che mettono in mostra e vendono i loro titoli migliori.

Ci saranno lo Studio Bibliografico Aurora (Reggio Emilia), Gian Luca Stefanelli librario (Lerici SP), Studio Bibliografico Olubra (Castel San Giovanni PC), Studio bibliografico di Enza Gottardo (Padova), I libri della domenica (Verona), Il libraio (Fagagna UD), Martincigh libreria antiquaria (Udine), Libreria di Frusaglia (Pesaro). E torna anche Booklook, la Rassegna dedicata all’editoria indipendente nell’ambito delle arti visive, a cura dell’Associazione Obliquo A.P.S, ospite quest’anno della Casa del Mutilato in Piazza XX Settembre, con editori italiani e designer internazionali. Sarà visitabile dalle 14 alle 22 e accoglierà lo Studio Faganel (Gorizia), Bolo Paper (Milano), Lazy Dog Press (Milano), Topipittori (Milano), Krisis Publishing (Brescia), Vanvere Edizioni (Roma), Frab’s Magazines & More (Forlì), Timeo (Palermo), Emergenze Publishing (Perugia).

Decisamente imperdibili, per gustare la città nel corso di pordenonelegge, si preannunciano le suggestioni immersive dell’innovativo progetto di video mapping: «un arredo urbano fortemente evocativo e unico nel panorama nazionale dei festival – anticipa il Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti – con il “popolo” dei libri immerso in una mirabolante selva di scaffali e pubblicazioni di ogni latitudine del mondo.

Dal tramonto alle ore notturne, proietteremo infatti sui palazzi del centro storico le grandi biblioteche del mondo, da New York a Washington, da Praga a Dublino e Roma». La 25^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it presieduta da Michelangelo Agrusti, ed è a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet. La guida completa del festival è scaricabile in formato stampabile sul sito www.pordenonelegge.it.

INFO Il programma del festival su pordenonelegge.it