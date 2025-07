Saluto del Comune e di Loperfido a Comandante Finanza Davide Cardia

PORDENONE – “È stata una mattinata intensa, molto viva e ricca di significato. Vedere la Sala Consiliare gremita di autorità militari, civili e religiose è stato particolarmente emozionante” così Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone, a margine della cerimonia di saluto al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Davide Cardia che sarà a breve trasferito.

“Sono convinto – continua Basso – che non solo la città bensì tutta la Provincia, visti i tanti Sindaci presenti, abbia reso il giusto tributo a un uomo che ha saputo distinguersi durante il suo servizio attivo nella nostra terra. In quello che è il collaudato e famoso sistema Pordenone, di cui tanto parliamo ultimamente in vista del futuro appuntamento con Capitale Italiana della Cultura 2027, le Forze Armate sono parte attiva e, tra esse, la Guardia di Finanza è sicuramente in primo piano anche grazie al non trascurabile apporto del Colonnello Davide Cardia. È per questo che abbiamo ritenuto doveroso realizzare questa cerimonia che ha un duplice significato: l’arrivederci e l’augurio per il futuro professionale al Colonnello Cardia e il benvenuto al cittadino Cardia che ha scelto di abbracciare la nostra città per stabilirsi con la famiglia dimostrando quanto Pordenone sia una realtà capace di entrare nel cuore delle persone”.

“In questi anni di comando – sottolinea l’on. Emanuele Loperfido (FdI) – il Colonnello Cardia si è distinto per la professionalità, l’intuito e la dedizione con cui ha guidato uomini e donne della GdF, contribuendo in modo determinante alla tutela della legalità della nostra società, della comunità e dell’economia locale.

Personalmente ho avuto il privilegio di operare insieme già durante il mio incarico di Assessore comunale alla Sicurezza: una collaborazione sempre leale e proficua, al servizio della città e del territorio.

Il legame con la nostra comunità è talmente forte che ha scelto di continuare a vivere a Pordenone, riconoscendone la qualità della vita e il valore delle Istituzioni.

Al Colonnello Cardia vanno quindi i migliori auguri per il nuovo incarico e un sincero ringraziamento per quanto fatto per la nostra Pordenone, città e provincia”.