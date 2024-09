Economia circolare e solidale in Vetrina Pn With Love dal 4 con Karpos

PORDENONE – L’obiettivo è importante e qualificato: coniugare economia circolare e solidale grazie ad attività artigianali di riproduzione tessile. E’ questo il target del laboratorio Ridoprìn di Karpos, società cooperativa con sede a Torre che “crede nel lavoro come strumento privilegiato di promozione umana e sociale”.

Da mercoledì 4 settembre e fino al 26 settembre, saranno esposti esposti prodotti derivanti da scarti di tessuti industriali in prevalenza borse, nella Vetrina Pordenone With Love, iniziativa di TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine finalizzata a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, per rafforzarne la capacità economica.

“L’esperienza maturata da Karpos nel gestire i rifiuti – scrive l’azienda – ha permesso di cogliere l’esigenza/fabbisogno del territorio di ridare vita ai rifiuti. La tendenza, in linea con il trend internazionale e nazionale, dimostra l’interesse crescente verso l’economia circolare, un sistema in cui tutte le attività sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. Le opportunità di sviluppo del riuso/riciclo, spinge Karpos ad avviare un progetto che dà origine al laboratorio Ridoprìn Lab che ha tra le proprie finalità anche la creazione di opportunità lavorative per le fasce deboli rappresentate in primis dal target femminile”.