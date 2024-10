Electrolux, Capozzella (M5S) “Governo e Regione siano al fianco di Porcia”

PORDENONE – Non c’è più tempo: il governo Meloni tramite il ministro pordenonese Luca Ciriani deve scendere in campo per la delicata questione Electrolux, così come altrettanto deve fare la Regione con i suoi massimi vertici.

Una prospettiva di ridimensionamento dello stabilimento di Porcia, infatti, deve preoccupare tutta la regione e non solo il pordenonese. Per il futuro si deve pensare ad un rilancio di Porcia potenziando il centro ricerca e sviluppo in stretta sinergia con realtà di ricerca in Friuli Venezia Giulia e le università, dando vita ad una vera e propria “Città della Scienza”.

Solo così si potranno salvaguardare i livelli minimi di occupazione per prototipizzazione e mantenere linee di produzione ad hoc. Così come occorre guardare con attenzione a inserimenti di forze manageriali e tecnici extraeuropei come già avvenuto a tutto favore della attuale occupazione.

Guardiamo con attenzione e preoccupazione ai prossimi incontri fra le parti e sollecitiamo Governo e Regione a farsi da interlocutore privilegiati. Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S pordenonese sulla vicenda Electrolux