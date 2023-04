Elezioni Fvg: Loperfido (FdI) “conferma Fedriga riferimento buon governo”

PORDENONE – “La conferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga, a cui vanno i nostri complimenti e auguri di un ottimo lavoro insieme, è un segnale forte, di chiara voglia di continuità del percorso intrapreso negli ultimi 5 dal centrodestra”: lo afferma con soddisfazione Emanuele Loperfido, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone.

“Un premio al buon governo, sul territorio come a livello nazionale. La nostra amata regione – sottolinea l’onorevole Loperfido – è centrale nella visione geopolitica del Governo Meloni, come riaffermato negli ultimi giorni dallo stesso premier.

Fratelli d’Italia, in FVG come a Roma, è sempre più riferimento riconosciuto e credibile grazie alla concretezza delle azioni messe in campo quotidianamente a favore delle famiglie e delle imprese”.