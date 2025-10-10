Enjoy Pordenone with Sicam 2025 per vivere la Capitale Italiana della Cultura 2027

PORDENONE – La città si prepara per accogliere i visitatori e gli espositori della 16° edizione di SICAM, rassegna internazionale dedicata ai semilavorati, alle forniture e agli accessori per l’industria del Mobile, che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2025 presso la Fiera di Pordenone.

Il Comune di Pordenone organizza, in collaborazione con Sviluppo e Territorio, per il terzo anno consecutivo “Enjoy Pordenone with SICAM”, l’iniziativa che dal 13 al 17 ottobre 2025 propone musica, degustazioni ed eventi diffusi all’interno del centro storico. Un’occasione speciale per lasciarsi sorprendere da Pordenone e vivere la Capitale Italiana della Cultura 2027: ai visitatori e agli espositori infatti basterà seguire dalla Fiera un percorso appositamente segnalato e in pochi minuti raggiungere a piedi il cuore della nostra città, grazie alla nuova ciclopedonale che costeggia il fiume Noncello.

“Enjoy PORDENONE with SICAM” è un fuori salone che, offrendo a visitatori, espositori e cittadini un ricco calendario di eventi collaterali, tra intrattenimento e cultura, intende anche promuovere i prodotti del nostro territorio, tanto apprezzati in tutto il mondo, le attività commerciali e i locali della nostra città.

Se ne è parlato quest’oggi, 10 ottobre, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del patron di SICAM Carlo Giobbi e di sua figlia Carolina, responsabile marketing e comunicazione di SICAM e della dottoressa Barbara Pellizzari, consigliere di amministrazione di Pordenone Fiere.

«Il programma di Enjoy Pordenone with SICAM – sottolinea l’assessore ai Grandi Eventi e al Turismo Alberto Parigi – è ricco, ma mirato perché abbiamo cercato di costruire, in stretta collaborazione con la famiglia Giobbi, una proposta di eventi per il pubblico del SICAM, tra visite guidate, una anteprima dedicata alla enogastronomia, musica e altre iniziative. Abbiamo puntato molto sul marketing e la comunicazione, informando i visitatori e gli espositori in modo puntuale e con due messaggi importanti: l’invito a visitare la Capitale Italiana della Cultura 2027 e il fatto che il cuore della città si trova a pochi passi dalla Fiera.

Abbiamo creato questo programma coinvolgendo anche la Fiera, il mondo del commercio, il mondo artistico, il mondo della scuola e ringrazio gli uffici comunali per questo importante lavoro di tessitura. Offriremo una città accogliente, che ha molto proporre: coinvolgere i visitatori e gli espositori della fiera è una imperdibile opportunità e abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, proponendo un fuori salone tarato sulla città e naturalmente aperto alla cittadinanza. Abbiamo anche creato una mappa con i locali che hanno aderito all’iniziativa con degustazioni e concerti. Il turismo a Pordenone sta vivendo un buon momento se facciamo un confronto tra il periodo da gennaio a luglio nel 2024 e nel 2025 si evidenzia una crescita dell’11,7% e in questo anche il turismo fieristico fa la sua parte.».

Evidenzia il patron di SICAM: «Oramai il punto di incontro per ottobre del settore del mobile a livello mondiale è Pordenone, siamo anche in uno dei più importanti distretti del mobile, non dimentichiamo che tra Treviso e Udine si produce la maggior parte dei mobili italiani e questo è un plus che permette anche ai visitatori di scoprire e visitare le aziende. Abbiamo lavorato bene in sinergia con il territorio, ogni anno si migliora, siamo ormai alla 16^ edizione. Ci permettiamo di annoverarci tra le eccellenze per Pordenone è nota nel mondo, insieme alle iniziative culturali che si svolgono in città.

Quest’anno SICAM ospiterà quasi 700 espositori da 33 paesi – non siamo riusciti purtroppo ad accontentare tutti, perché le richieste erano superiori allo spazio disponibile nonostante i nuovi padiglioni e quelli provvisori – e ci aspettiamo visitatori da oltre 120 paesi nel mondo».

Commenta con una nota il Presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti: «Siamo orgogliosi del successo crescente di SICAM, che da sedici anni abbiamo il privilegio di ospitare alla Fiera di Pordenone. Questa manifestazione di respiro internazionale porta in città operatori da tutto il mondo e genera un importante indotto economico per il territorio, coinvolgendo strutture ricettive, servizi e attività commerciali locali. SICAM è un partner strategico per Pordenone Fiere: in questi anni siamo cresciuti insieme e, con il loro stimolo, abbiamo migliorando strutture, servizi e organizzazione per dare a questo grande evento tutto il supporto possibile da parte nostra. È un esempio concreto di come si possa collaborare e crescere in sinergia, condividendo l’obiettivo di valorizzare le imprese e il territorio».

«Enjoy Pordenone with SICAM permette non solo di mettere in comunicazione la città con la Fiera e con SICAM ma permette ai visitatori e agli espositori di conoscere la nostra bella città – sottolinea Barbara Pellizzari, consigliere di amministrazione di Pordenone Fiere – e mette in comunicazione con le scuole che sono un punto fondamentale per la crescita della nostra economia e della nostra città stessa».

L’assessore alle Politiche per lo sviluppo commerciale e artigianale Emilio Badanai Scalzotto sottolinea l’importanza della «sinergia che c’è stata tra cultura, turismo e commercio, che sono mondi che possono sembrare separati e invece quando sono ben collegati possono dare buoni risultati e un introito – parlando del nostro territorio – alla nostra economia locale».

«Enjoy Pordenone with SICAM è un’iniziativa che rappresenta perfettamente lo spirito di Pordenone: una città che accoglie, che crea connessioni e che sa valorizzare le eccellenze del proprio territorio» commenta il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso, «durante i giorni della fiera, Pordenone diventa un grande salotto a cielo aperto, dove imprenditori, designer, visitatori e cittadini possono incontrarsi e vivere insieme l’energia di un evento internazionale.

Come Amministrazione comunale crediamo molto in questa sinergia tra la città e la fiera: SICAM è un punto di riferimento mondiale per il settore dell’arredamento, ed è giusto che anche il centro storico si illumini di questa stessa creatività. Enjoy Pordenone with SICAM nasce proprio con questo obiettivo: unire il mondo produttivo al tessuto urbano, trasformando Pordenone in un luogo di relazioni, cultura e convivialità. Vogliamo portare i visitatori di SICAM a scoprire la nostra Pordenone, una città viva, accogliente e in cammino verso il grande traguardo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli operatori e le attività coinvolte per aver reso possibile questa edizione. Insieme, facciamo di Pordenone una città sempre più viva, attrattiva e orgogliosa delle proprie radici».

L’evento è organizzato con la regia del Comune, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di SICAM, in collaborazione con Pordenone Fiere, Ascom Confcommercio, Sviluppo e Territorio, Consorzio Pordenone Turismo, Federalberghi, ISIS Carniello di Brugnera, Cluster FVG Lego Arredo Casa FVG, Isia Roma – sezione di Pordenone, Consorzio Tutela Vini DOC Grave e Fisar.

Il programma di “Enjoy Pordenone with SICAM 2025” è raggiungibile dalla home page del sito del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it), di seguito le principali novità e iniziative:

Aspettando SICAM

Si inizia lunedì 13 ottobre 2025 dalle 18.30 con una novità: un aperitivo nel cuore della città prima dell’apertura del SICAM. Nel Chiostro dell’ex Convento di San Francesco gli espositori potranno così “assaggiare” la Capitale Italiana della Cultura 2027, accompagnati dalla musica di Dj Mookie.

L’evento è organizzato con il sostegno di Ascom Confcommercio.

A spasso con gusto e tanta musica

Fino al 16 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, degustazioni per sorprendere anche il palato con prelibatezze e eccellenze (tra cui non mancheranno i vini delle cantine del territorio) e dalle 18:00 in poi tanta musica dal vivo nei locali del centro per vivere appieno la vivace atmosfera della città.

Visita guidata alla scoperta di Pordenone Capitale della Cultura 2027

Una speciale iniziativa per conoscere la città che sorprende: martedì 14 ottobre alle 18.30 (con ritrovo alle ore 18) è in programma una visita guidata gratuita a piedi nel centro cittadino con partenza dalla Loggia del Municipio, grazie alla collaborazione di Consorzio Pordenone Turismo (per info e prenotazioni: [email protected]).

Il futuro è mobile

I giovani sono protagonisti: mercoledì 15 ottobre 2025 dalle 17.30 nella Loggia del Municipio verrà presentato il progetto “IL FUTURO É MOBILE: il design tra processo produttivo e creativo visto dai giovani” a cura della Scuola del Mobile ISIS Carniello, in collaborazione con Cluster FVG Legno Arredo Casa e ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pordenone. Saranno esposti i progetti dei neodiplomati, che in questa occasione verranno premiati per gli eccellenti articoli realizzati.

Enjoy goodbye party

Il 16 ottobre 2025, alle 17.30, nella Loggia del Municipio, accompagnati dalla musica jazz di Standard Roads Trio, un brindisi di arrivederci per concludere insieme questa terza edizione di “Enjoy Pordenone with SICAM” alla vigilia dell’ultima giornata dell’esposizione. In collaborazione con il Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Grave e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori – sezione di Pordenone.