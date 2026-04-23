Premi San Marco 2026 a Favaro, Marsiletti e Pascolo

PORDENONE – Alla presenza del sindaco della città di Pordenone Alessandro Basso, si è conclusa la procedura per individuare i tre nominativi a cui sarà consegnato il Premio San Marco 2026.

La prestigiosa cerimonia, che avverrà il 25 Aprile, nel giorno della festa di San Marco Patrono della Città, dopo il solenne pontificale celebrato dal Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini, si svolgerà come di consueto alle ore 12,00 in Sala Consiliare del Palazzo municipale.

I premiati sono:

RICCARDO FAVARO SPORTIVO

CARLO ALBERTO MARSILETTI IMPRENDITORE

SILVANO PASCOLO IMPRENDITORE

Novità di quest’ anno, la Propordenone di concerto con l’Amministrazione comunale ha deciso di consegnare due importanti riconoscimenti speciali , a due figure illustri della nostra città.

Ad ALVARO CARDIN in occasione dei suoi novant’anni, quale testimone e protagonista della storia cittadina. e a S.E. Mons. GIUSEPPE PELLEGRINI in occasione del XV anniversario di Episcopato per aver accompagnato la crescita civile e sociale della nostra Città.

RICCARDO FAVARO

Riccardo rappresenta una delle eccellenze giovanili paralimpiche Fipsas e del sodalizio sanvitese ASD Pinna Sub San Vito, essendosi distinto sia a livello nazionale che internazionale per i suoi tempi record e la sua poliedricità in vasca. Riccardo detiene diversi record italiani di categoria, recentemente consolidati nelle competizioni più importanti. Riccardo Favero è oggi uno dei volti simbolo del progetto di inclusione. Il suo percorso sportivo è la dimostrazione pratica di come l’attività motoria, supportata da tecnici qualificati e società strutturate, possa portare al raggiungimento di traguardi mondiali partendo dal territorio locale.

CARLO ALBERTO MARSILETTI

Dopo una carriera manageriale di successo in diverse aziende metalmeccaniche agli inizi del 2000, assieme ad altri soci, evolve il suo ruolo in quello di manager-imprenditore partecipando all’acquisto e rilancio

di importanti aziende del settore componentistica per il settore HVAC

(industria termica).

Successivamente alla vendita delle aziende risanate si trasforma in imprenditore puro e attraverso la propria società finanziaria partecipa al capitale di aziende che operano in settori finanziario e industriale. Nel 2013 desideroso di dare un contributo alla città di Pordenone, dove ha formato famiglia e cresciuto i figli, si attiva e costituisce la Fondazione “Ragazzi inGioco” Nel 2025, a 12 anni dall’avvio delle prime iniziative, la Fondazione ha lavorato con circa 560 ragazzi/e ed ha garantito un

accompagnamento completamente gratuito per 164 ragazzi/e che, ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per 11 mesi, hanno potuto accedere al RIG per un intervento psicoeducativo, oltre al supporto scolastico e l’attività sportiva e culturale.

SILVANO PASCOLO

Silvano Pascolo pordenonese d’adozione, nato a Venzone nel 1953 , nella sua lunga carriera professionale e associativa ha sempre dimostrato un notevole impegno per lo sviluppo del territorio pordenonese, Il suo trentennale impegno nel campo dell’associazionismo artigianale lo ha

portato ad essere una guida autorevole per il comparto economico artigiano della Destra Tagliamento.

Protagonista della fondazione e del successo del festival Pordenonelegge che ha reso la città di Pordenone un punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale. Silvano Pascolo incarna pienamente lo spirito del Premio, avendo egli operato con eccezionale distinzione nei campi dell’economia, dell’impegno sociale e della promozione culturale, dando costante risalto al nome della città e della provincia di Pordenone.