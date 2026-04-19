Assemblea Somsi e consegna premi fedeltà ai soci

PORDENONE – Si è tenuta domenica 19 aprile presso la sede di Palazzo Gregoris a Pordenone l’assemblea annuale della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, “dal 1866 ininterrottamente sul territorio”. Un anniversario che scoccherà il prossimo 8 dicembre, quando si apriranno ufficialmente le iniziative per i 160 anni di fondazione, come ha sottolineato nella sua relazione morale il Presidente Sandro Moretti, andando a innestarsi nell’impegno che il Sodalizio è pronto ad offrire per Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, un progetto che vedrà la SOMSI “a disposizione e a servizio della comunità” per formulare e realizzare proposte all’altezza di questo ambizioso traguardo culturale e per dare la migliore accoglienza a quanti arriveranno in città.

Un impegno che prosegue nel solco delle molte iniziative di carattere artistico, formativo, sociale che il Sodalizio ha realizzato, e il Presidente ha ripercorso nel suo intervento, lungo l’anno appena trascorso e da implementare nel 2026. Un vero “motore della città” lo ha definito l’Assessore Tropeano, che ha rimarcato l’apporto vivo e propositivo della SOMSI con i suoi interessanti progetti che coinvolgono tutte le fasce sociali, dalle scuole e i giovani all’invecchiamento attivo.

“Voi siete Friuli Venezia Giulia” ha affermato il Consigliere regionale Carlo Bolzonello, parafrasando il marchio che accompagna le attività sostenute dalla Regione, aggiungendo un plauso per la capacità di fare rete e di coinvolgere non solo il capoluogo, ma un’area vasta del pordenonese e dell’intero territorio regionale. Approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026, i Soci hanno applaudito con grande partecipazione la cerimonia di consegna degli attestati ai Soci con 25, 50 e 60 anni di appartenenza all’Operaia, testimoni di un volontariato attivo, nello spirito di servizio e fedeltà al Sodalizio, anche all’interno degli Organi Sociali: premiati Gianfranco Cum, rappresentato dalla nipote Adele, e Francesco Musolla, entrambi con 25 anni di tesseramento, e i due “decani” Danilo Chiarot per i 50 anni di fedeltà, e Onorio Venier, per i 60 anni di appartenenza alla Storica SOMSI.

Info: www.somsipn.it