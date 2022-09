Esordio con vittoria per i ramarri; Triestina-Pordenone 0-2, la cronaca

Trieste – Era forte fra i tifosi neroverdi accorsi in massa al Rocco la curiosità di vedere se la rivoluzione operata durante la finestra di calciomercato estivo poteva dare i frutti sperati con un nuovo, giovane e motivato Pordenone voluto fortemente dal presidente Lovisa e affidato alle sapienti mani di mister Mimmo Di Carlo, tecnico esperto e navigato per la serie C con l’obiettivo di riportare i ramarri in cadetteria nel prossimo biennio.

La recente retrocessione è ormai alle spalle ma ancora viva nella loro memoria. Un legame pero’ tornato a rafforzarsi grazie all’ottima campagna acquisti condotta in questi mesi estivi ed un valido programma da seguire nei prossimi due anni. Il verdetto del campo sorride al Pordenone che conquista la prima vittoria in stagione che porta al De Marchi entusiasmo ed autostima per questo difficile campionato di serie C.

Vittoria maturata a seguito di una costante manovra di gioco e possesso palla, pienamente meritata e con i neroverdi mai in difficoltà. Eppure i ramarri ieri erano chiamati ad affrontare una delle trasferte più impegnative dell’intera stagione 2022-23 contro una Triestina, formazione che, come loro, punta alla promozione in serie B. Con la società del neo presidente Simone Giacomini subentrato a Mario Biasin scomparso recentemente in Australia, il Pordenone in questa estate ha innescato un vero asse di mercato portando a termine diverse operazioni.

Da Trieste sono infatti arrivati in riva al Noncello il centrocampista Giorico, il difensore Negro e il portiere Martinez. Hanno fatto il percorso inverso invece il difensore Sabbione e Alessandro Lovisa. Il secondogenito di Mauro (presidente) e fratello di Matteo Lovisa (DT neroverde) dopo aver passato il girone di ritorno della scorsa stagione a Pordenone in prestito dalla Fiorentina con la quale è legato da agosto del 2019, è stato ripreso dai viola e ceduto in forma definitiva alla Triestina con la quale ha firmato un contratto triennale.

LA CRONACA – Serata calda al Rocco con oltre 3500 tifosi della alabarda sugli spalti. Mister Di Carlo si affida al collaudato 4-3-1-2 e manda in campo Festa tra i pali. Andreoni, Ajeti, Bassoli e Benedetti in difesa. Burrai in regia supportato dalle mezzali Zammarini e Torrasi. Deli trequartista e Magnaghi e Candellone in attacco.

Ad arbitrare l’icontro il signor Giuseppe Collu di Cagliari coadiuvato dagli assistenti Khaled Bakri di Sassari e Marco Porcheddu di Oristano. Mentre il IV ufficiale è Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Ritmi piuttosto sostenuti in avvio di gara ma è buono l’impatto al match dei neroverdi che esercitano un costante possesso palla soprattutto nel primo quarto d’ora di gioco mostrando una notevole personalità.

I ramarri aumentano la pressione e confezionano due azioni rete prima con Deli (16′) e poi con Candellone (21′) che non vengono finalizzate. In precedenza un gol annullato a Ganz in posizione irregolare. Al 30′ ci prova anche Torrasi ma Mastrantonio chiude la traiettoria. Al 36′ è Magnaghi di testa a non centrare la porta. Al 40′ la prima azione offensiva della Triestina con un contropiede non finalizzato da Furlan. Dopo una pericolosa punizione di Burrai deviata in angolo e Ajeti a spaventare la difesa locale sfiorando la rete di testa sul susseguente calcio piazzato. La prima frazione termina a reti bianche nonostante il predominio territoriale esercitato della formazione neroverde.

LA RIPRESA – Secondo tempo nella scia del primo con i ramarri subito pericolosi al 2′ con Torrasi ma Mastrantonio salva il risultato. Ma al 54′ si sblocca il Pordenone. Deli riceve palla da Candellone e col sinistro trafigge in diagonale il portiere locale. 5 minuti dopo è prima Torrasi e poi Zammarini a fallire il raddoppio che arriverà con Piscopo in pieno recupero.

Il tabellino:

TRIESTINA-PORDENONE 0-2

GOL: st 9′ Deli, 46′ Piscopo.

TRIESTINA (3-5-2): Mastrantonio; Ciofani (35′ st Ghislandi), Di Gennaro, Sottini; Lombardi (7′ st Paganini), Gori (21′ st Pezzella), Sabbione, Furlan, Sarzi Puttini (35′ st Rocchetti); Minesso, Ganz (21′ st Adorante). A disp. Pisseri, Valori, Galliani, Lovisa, Lollo, Rocchi, Pellacani, Felici. All. Bonatti.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi (35′ st Pinato); Deli (22′ st Piscopo); Candellone (35′ st Biondi), Magnaghi (22′ st Dubickas). A disp.: Turchetto, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Pirrello, Baldassar. All. Di Carlo.

ARBITRO: Collu di Cagliari, assistenti Bahri di Sassari e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Rinaldi di Bassano del Grappa.

NOTE: ammoniti Burrai, Benedetti, Di Gennaro e Andreoni. Angoli 3-3. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

Spettatori totali 6.352 di cui: 3956 abbonati + 2396 di cui 170 ospiti*

Fonte Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone