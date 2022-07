Estate a Pordenone, gli appuntamenti del 20 e 21 luglio

PORDENONE – Estate a Pordenone, questi gli appuntamenti del 20 e 21 luglio.

Mercoledì 20 luglio

Nuovo appuntamento alle ore 10 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica con i laboratori di letture ad alta voce e attività creative per bambini “Se leggo mi diverto”. Continuano le visite guidate gratuite nell’ambito dell’iniziativa “I luoghi di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone”, partenza dalla Chiesa di Sant’Ulderico a Villanova alle ore 15:30 per l’escursione a Villanova, Vallenoncello e Rorai.

Alle ore 17 nel giardino della Biblioteca Sud in via Vesalio letture animate con i più bei libri di Hervé Tullet, autore e illustratore di libri per ragazzi, per “Ogni biblioteca è un’avventura” a cura di Thesis Associazione Culturale – Dedica Incontra e Ortoteatro. I “Teatri nel Giardino del Mondo” sbarcano nel parco della Madonna Pellegrina alle ore 19 con “Rime insaponate”, spettacolo di bolle di sapone di Alekos Ottaviucci, a cura di Scuola Sperimentale dell’Attore.

La ballata dell’amore e del potere di “Malacarne” alle ore 20:45 nell’ Area verde del Centro Associativo di largo Cervignano sarà presentata dalla compagnia teatrale “Arti e Mestieri” nell’ambito della rassegna Teatro Largo. Alla stessa ora (20:45) appuntamento in libreria Quo Vadis per “Ucraina da viaggiare”, per conoscerla meglio e andare oltre alla tragica cronaca dell’oggi.

Serata eccezionale con il secondo appuntamento del 31° Pordenone Blues Festival alle ore 21:15 con il concerto di Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi di sempre, accompagnato sul palco del San Valentino (entrata da via Interna, presso l’auditorium Concordia) dal poliedrico e acclamato attore Johnny Depp! Alle ore 21:30 il Cinema sotto le stelle di largo San Giorgio propone “Un eroe” di Asghar Farhadi Or, in collaborazione con il Premio Sergio Amidei di Gorizia.

Giovedì 21 luglio

I laboratori di creatività e manualità di Pilar Luisa Perazzo e Pepita animazione attendono i bambini dalle ore 17 in piazza Risorgimento.

In occasione dei Giovedì sotto le Stelle e del Pordenone Blues Festival, il centro città sarà invaso dalle ore 18 di band e musicisti con oltre 30 gli spettacoli, concerti e dj set fino a notte fonda, da gustare con un calice e degli stuzzichini del territorio di “A spasso con gusto”.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it