Estensione rete fognaria, terminano i lavori del lotto 2

PORDENONE – Si è svolta la periodica riunione del tavolo tecnico di coordinamento delle opere fognarie che hanno impatto sulla viabilità.

I lavori di collegamento alla rete fognaria in via Riviera del Pordenone stanno proseguendo nel rispetto del cronoprogramma: terminerà questa settimana la fase 2 che ha comportato l’interdizione al piano interrato del Park Rivierasca.

Dal primo agosto si darà inizio alla fase 3, che interesserà l’ultimo tratto della Rivierasca dall’incrocio con piazza Giustiniano fino alla rotonda. I residenti degli immobili posti sulla Rivierasca, così come gli utilizzatori del piano interrato del Park Rivierasca, potranno raggiungere la destinazione con l’auto attraverso piazza Giustiniano con svolta su via Riviera del Pordenone a destra e uscire dal parcheggio o dalla propria abitazione percorrendo in senso inverso la stessa strada. In altre parole: il tratto tra piazza Giustiniano e l’ingresso del Park Rivierasca sarà percorribile esclusivamente dagli utenti del Park e dai residenti di via Riviera del Pordenone in entrambi i senti di marcia.

Si prevede che la fase 3 si completi in capo a due settimane. Dopo la pausa della settimana di Ferragosto, si procederà con l’asfaltatura dell’intera via Riviera del Pordenone e si confida di riaprire al traffico con i primi di settembre.

Si procederà, poi, con i lavori su via Codafora ad iniziare da via San Marco. Seguiranno a tal proposito dettagli e a tal fine gli uffici hanno già programmato per la fine di agosto una nuova riunione del tavolo di coordinamento tecnico.

Proseguono i lavori anche in via Revedole, dove nel tratto ora in lavorazione si procederà alla sostituzione di una parte della tubazione dell’acquedotto, che verrà posata in polietilene e sostituirà quella attuale in cemento. Anche a Torre i lavori stanno procedendo secondo le tempistiche previste senza intoppi.