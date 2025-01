Extracon torna alla Fiera di Pordenone il 18 e 19 gennaio

PORDENONE – Comics, videogames, giochi da tavolo, mattoncini e tanto altro ancora: sabato 18 e domenica 19 gennaio il quartiere fieristico di Pordenone si tinge di tutti i colori della cultura pop. Un’esplosione di divertimento che promette di coinvolgere e affascinare ogni visitatore, senza distinzioni d’età e interessi.

Organizzata da PordenoneFiere S.p.A. in collaborazione con Centro Fiera S.p.A., Extracon è una vera e propria festa all’insegna dello shopping più originale, a cui si accompagnano le tantissime aree dinamiche e interattive.

La mostra mercato accoglie migliaia di gadget e magliette a tema, action figures e fumetti (dai manga giapponesi ai supereroi americani). Ogni sfaccettatura dell’odierna cultura popolare è degnamente rappresentata: cartoni animati, serie tv, film fantasy e di fantascienza, ma anche giochi e videogiochi.

Proprio il mondo del gaming è grande protagonista nei padiglioni dedicati alle attività. A pochi passi gli uni dagli altri, i classici videogames da sala giochi e quelli di ultima generazione – da Fortnite ed EA Sports FC alla realtà virtuale – saranno al centro delle sfide più entusiasmanti, in un autentico viaggio intergenerazionale a colpi di joypad.

Oltre 100 cabinati vintage animeranno la rassegna di videogiochi arcade più estesa di tutto il nord-est: Pac Man, Space Invaders, Bubble Bobble, Metal Slug, Street Fighter II e innumerevoli altri titoli celeberrimi saranno giocabili in modo del tutto libero, finalmente senza gettoni; un vero e proprio sogno per i ragazzi cresciuti negli anni Ottanta e Novanta.

Accanto ai classici mobili arcade, oltre 70 console e computer del passato – dall’Atari al Commodore, dal Super Nintendo alla Playstation – e le console new gen per accontentare davvero tutti i visitatori, quelli cresciuti con Sonic e Super Mario ma anche i loro figli appartenenti alla Gen Z, i quali troveranno decine di postazioni con i videogames più amati del momento.

E a proposito di intergenerazionalità, impossibile non rimanere affascinati dalle costruzioni monumentali dell’area mattoncini – veri e propri capolavori, frutto del talento dei più abili artisti italiani. Spazio alla manualità anche nell’area modellismo a cura di Gunpla Builders Veneto, in cui le centinaia di lavori in mostra fungeranno da ispirazione per i piccoli model maker che vorranno cimentarsi nei laboratori per bambini. Da una forma d’arte all’altra il passo è breve, e così Extracon ospita oltre 30 autori di fumetti in artist alley, che disegnano dal vivo e poi svelano le loro tecniche nel corso dei workshop aperti a tutti.

A impreziosire una manifestazione ricchissima, che al suo terzo anno di vita occupa già cinque padiglioni del polo fieristico pordenonese, un ricco palinsesto di eventi e show dal vivo: sul ring del Crossover Wrestling i lottatori, travestiti da personaggi di film e cartoon, danno luogo a una serie di scontri divertentissimi ed entusiasmanti, mentre sul palco cosplay sfilano decine e decine di appassionati nei panni dei loro personaggi di fantasia preferiti, di cui vengono riprodotti alla perfezione movenze e vestiario.

Grandi momenti di spettacolo anche sul main stage di Extracon. Sabato 18 gennaio arriva Giorgio Vanni, l’interprete delle sigle di Dragon Ball, Pokémon e Naruto, mentre domenica 19 è la volta di Cristina D’Avena, la voce di intere generazioni cresciute con Sailor Moon, Mila e Shiro, Lady Oscar. Due show da non perdere in cui le melodie che hanno segnato un’epoca vengono cantate dal vivo dagli artisti che le hanno rese memorabili.

Grande attesa per Jason Isaacs, attore internazionale celebre per il suo ruolo di Lucius Malfoy in Harry Potter, che incontrerà i fan per foto e autografi, offrendo un’opportunità unica per tutti gli appassionati della saga.

Domenica, Jason Isaacs sarà inoltre protagonista di un incontro sul palco centrale, aperto a tutti i visitatori. Ampio spazio al doppiaggio con Maurizio Merluzzo (Zachary Levi in Shazam), Patrizia Scianca (Goku bambino in Dragon Ball), Federica Valenti (Chopper in One Piece) che saliranno sul palco sabato 18 gennaio, mentre domenica sarà la volta di Flavio Aquilone – la voce di Tom Felton nel ruolo di Draco Malfoy in tutti gli otto film della saga di Harry Potter.

A Extracon, inoltre, sarà in mostra una statua di Coccobill, il famoso cowboy nato dalla fervida creatività di Jacovitti, e Fiero, la mascotte della Fiera di Pordenone: entrambi i personaggi, a grandezza più che naturale sono stati realizzati a cura del Palazzo del Fumetto.

Il Palazzo del Fumetto sarà presente anche con uno stand nel quale sarà possibile scoprire le attività, acquistare i cataloghi delle mostre e partecipare a tante iniziative organizzate nello stand: prova per giovani creativi con Procreate sabato mattina e domenica pomeriggio; firmacopie con l’autrice Valentina Angelone del nuovissimo albo di Turismo a Fumetti: le tavole originali sono in mostra al Palazzo del Fumetto; Crea, schizza, disegna e colora nell’angolo creatività

A chiudere i due giorni di manifestazione il cosplay contest, con i più spettacolari costumi ispirati ai cartoni animati, ai film e alle serie tv. Una gara aperta a tutti i cosplayer presenti, che vengono valutati e premiati per qualità del costume, interpretazione del personaggio e originalità.

Quando: sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: PordenoneFiere S.p.A. e Centro Fiera S.p.A.

Dove: Fiera di Pordenone, Viale Treviso 1, 33170 Pordenone (PN)