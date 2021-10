Fadiesis Accordion Festival, gran finale con gli allievi dei conservatori

PORDENONE – Gran finale del Fadiesis Accordion Festival al convento di San Francesco domenica 24 ottobre.

La mattina c’è stata l’esibizione dell’Ensemble Fadiesis Accordion e degli allievi dei conservatori di Trieste, Udine, Matera, Firenze e dell’Accademia Fancelli di Pordenone.

Matteo Borsatti, allievo del maestro Gianni Fassetta all’Accademia Fancelli ha eseguito la Fuga a tre voci dal Metodo Berben e Preludio e fuga di F. Fugazza. A lui è stata assegnata la borsa di studio istituita per la prima volta dal Lions Club Pordenone Naonis per sostenere una giovane promessa della musica.

A seguire, Irene Squizzato, allieva del maestro Ivano Battiston al Conservatorio di Firenze, ha eseguito Monastero di Feraponte di Zolotaryov; Ludovica Borsatti, allieva del maestro Corrado Rojac al Conservatorio di Trieste, ha eseguito Preludio e fuga in do min BWV549 di J. S. Bach, Ninna Nanna e Danza Fantastica dalla suite n. 2 di Beloschizcki; Andrea Nassivera, allievo del maestro Adolfo Del Cont al Conservatorio di Udine, ha eseguito Sonata K239 in fa min di Scarlatti, Preludio e Fuga BWV885 dal II libro del Clavicembalo Ben Temperato di J. S. Bach, Fantasia Polacca di Bodgan Precz; Gregorio Palummieri, allievo del maestro Gian Vito Tannoia al Conservatorio di Matera ha eseguito I-II-III movimento dalla Sonata di A. Franck.

Al concerto ha assistito l’assessore alla cultura Alberto Parigi, che ha confermato il sostegno al festival da parte del Comune e ne ha sottolineato il contenuto “glocal” che, partendo da Pordenone, ha caratura nazionale e internazionale grazie ai gemellaggi con Matera e con il Giappone.

Alla sera, il maestro Gian Vito Tannoia del conservatorio di Matera si è esibito nel concerto conclusivo “Universi sonori”. Tannoia è musicista e musicologo, compositore, saggista, virtuoso fisarmonicista, con una carriera concertistica internazionale, in Europa, Asia e America. E’ docente del Conservatorio di Matera, città nella quale il Fadiesis Accordion Festival è presente da anni.

Il Fadiesis Accordion Festival è promosso dall’associazione Fadiesis col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Pordenone e realizzato in collaborazione con i comuni che ospitano i concerti e numerosi enti, associazioni e sponsor privati.