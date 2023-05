FdI, buon lavoro ai presidenti di commissione Basso e Maurmair

PORDENONE – Fratelli d’Italia Pordenone esprime le proprie congratulazioni a tutti i neoeletti presidenti delle Commissioni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Un particolare augurio di buon lavoro è rivolto ai consiglieri pordenonesi di FdI Alessandro Basso, confermato alla guida della Prima Commissione, e Markus Maurmair, votato presidente della Seconda Commissione.

“I consiglieri Basso e Maurmair con il proprio impegno e le proprie competenze – dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone Emanuele Loperfido – sapranno presiedere al meglio questi importanti organismi.

Saranno un riferimento prezioso per la maggioranza di centrodestra, che anche grazie al loro contributo in termini di esperienza, capacità e operatività potrà realizzare il più rapidamente possibile i provvedimenti normativi necessari per lo sviluppo e la crescita a tutti i livelli della nostra Regione”.