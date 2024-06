FdI Pordenone si congratula con il neo parlamentare europeo Alessandro Ciriani

PORDENONE – Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Pordenone si congratula con il Sindaco Alessandro Ciriani per l’elezione nel Parlamento europeo. Dopo Gastone Parigi la destra pordenonese riscrive la propria storia. Una destra pordenonese che compatta come non mai ha dato la sua fiducia a Ciriani: si pensi che i soli voti della provincia, trasversali, sarebbero bastati per l’elezione se gli eletti saranno sei.

Con cuore e radicamento di preferenze nel Pordenonese, il consenso ha comunque coinvolto l’intera circoscrizione del Nordest, che ha dato valore al percorso amministrativo di Alessandro Ciriani, scegliendolo come l’interlocutore giusto per darci voce in Europa, per portare le istanze del territorio. Un consenso davvero importante che certifica il buon governo di questi anni, prima alla Provincia e poi in Comune.

I cittadini hanno capito l’importanza e la concretezza dei messaggi trasmessi in questa lunga e intensa campagna elettorale. Quella concretezza abbinata al grande lavoro, di un grande gruppo di persone, sempre presenti e sul pezzo, che ci contraddistingue in tutte le sfide.

Fratelli d’Italia si conferma primo partito in provincia con oltre il 41% ed è primo in regione con il 34% grazie e soprattutto ad amministratori e persone dello spessore del nostro Alessandro, sul solco tracciato dal Presidente Giorgia Meloni. La contro-campagna della sinistra, di demonizzazione di Ciriani, è invece miseramente fallita.

Ora festeggiamo, tanto lavoro aspetta il Sindaco e tutti noi, ma sappiamo cosa e come farlo. Con serietà e senso del dovere, i principi cardine della nostra crescita in tutti questi anni. Il Sindaco sarà la nostra voce in Europa e presente anche in Comune, a cui Ciriani continuerà a dare il suo fondamentale supporto.

Onorevole Emanuele Loperfido, Presidente Fratelli d’Italia