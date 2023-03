Febbre neroverde per domenica: prevendita a quota 2mila

PORDENONE – Febbre neroverde. Prevendita per Pordenone-Pergolettese a quota 2.000, mentre la squadra ha sostenuto ieri pomeriggio, 2 marzo, un allenamento sul nuovissimo terreno del Tognon in vista dell’esordio di domenica alle 17:30.

Sempre oggi il GOS, riunitosi in mattinata, ha approvato la richiesta del Pordenone Calcio di destinare una significativa parte del settore ospiti – dove sono attesi circa 30 tifosi della Pergolettese, a cui sarà riservato uno spicchio ben delimitato – per accogliere atleti, atlete e staff (con rispettivi famigliari) dei Settori giovanili di Pordenone, Fontanafredda e delle società della provincia aderenti al progetto affiliazioni WEPN. Si alza così ad almeno 2.500 la proiezione di affluenza per domenica.

I cancelli del Tognon saranno aperti alle ore 15:30 per agevolare i controlli e l’accesso del pubblico. La Società chiede un arrivo in anticipo ai propri sostenitori anche per caricare la squadra in questa importantissima partita già dal riscaldamento. Il parcheggio dei tifosi neroverdi è quello della piscina comunale.