Fidapa apre anno sociale 2022/23 al Teatro Verdi

PORDENONE – Si apre all’insegna della cultura l’anno sociale 2022-23 FIDAPA sezione di Pordenone.

Infatti nel pomeriggio del 10 ottobre, le porte del Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone si sono aperte per accogliere il numerosissimo pubblico di socie Fidapa e la presidente di sezione Annamaria Poggioli a cui la Direttrice del Verdi Marika Saccomanni, unitamente alla critica teatrale Claudia Cannella e al Maestro Alberto Massarotto, hanno illustrato rispettivamente i cartelloni di prosa, musica e danza della stagione teatrale 2022-23.

Un grazie a loro per questa straordinaria opportunità è stato tributato dalla Presidente Annamaria Poggioli che, nel saluto iniziale, ha sottolineato come “inaugurare l’Anno Sociale all’insegna della cultura teatrale, sia davvero un modo nobile ed entusiasmante per riprendere l’impegno culturale e sociale che si assumono le socie Fidapa. Inoltre il teatro con i suoi molteplici linguaggi, parla molto del femminile, in ambito non solo emotivo e psicologico ma professionale e sociale, come declina l’acronimo di Fidapa, e ciò rappresenta il valore aggiunto di questa presentazione che non ha una finalità solo informativa ma di grande arricchimento ”.

La Direttrice Saccomanni si è inoltre soffermata sull’offerta “prespettacolo” del Verdi, attraverso un salotto che permette la conversazione tra il pubblico e con il pubblico da parte delle figure centrali della programmazione ( Cannella per la prosa e Massarotto per la Musica), con la possibilità di dialogare su quello che già si è visto o che si andrà a vedere, riservando anche uno spazio esclusivo dedicato a Fidapa prima di quegli spettacoli che eventualmente verranno prenotati per una visione condivisa.

L’incontro si è concluso con un brindisi conviviale, convinte che questi momenti permettono altresì di conoscersi, raccontarsi, entrare nella quotidianità di ognuno di noi, pronte al supporto reciproco e a un più sereno e proficuo lavoro di squadra.

Antonietta Maria Di Paola