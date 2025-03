Fidapa, le suggestioni della Cerimonia delle Candele

PORDENONE – Si è svolta presso il Ristorante Cial de Brent a Polcenigo, nella serata di venerdì 21 marzo, la tradizionale “Cerimonia delle Candele” FIDAPA BPW Italy, sezione di Pordenone, che rinnova annualmente lo spirito dell’associazione nel sostegno delle donne e della pace, nonché dei diritti umani.

Come da tradizione, la Presidente Morena Cristofori, ha letto il saluto della Presidente Nazionale Concetta Corallo, con il suo messaggio di speranza e di unità richiamando il significato simbolico dell’accensione delle candele bianche, blu, rosa e verde, che si perpetua da più di 80 anni in questo periodo in tutte le sezioni FIDAPA BPW sparse nel mondo, e ringraziato tutte le socie che, a vario titolo, si sono spese nel suo biennio di presidenza per la continuità e la vita dell’associazione.

Altrettanto significative dello spirito della cerimonia la lettura della preghiera internazionale da parte della Past President Annamaria Poggioli e di quella nazionale fatta dalla Vicepresidente Maria Luisa Casucci

Il canto corale degli inni italiano, europeo e Fidapa Nazionale, ha accumunato i presenti in un momento di particolare solennità, a cui ha fatto seguito la presentazione delle nuove socie introdotte dalle loro madrine: Paola Guerra da Graziella Ius, Luccon Marina da Daniela Tommasi e Sonja Pin, Elisabetta Senesi da Annamaria Poggioli e Maria Luisa Casucci, Giada Rossi da Morena Cristofori e Antonietta Maria Di Paola.

Un grande onore per l’associazione arricchirsi di altrettante donne uniche, preziose, dotate di talento, competenze professionali e sociali, come ben declama l’inno Fidapa nazionale: “…donne di forza/ donne di cuore/ donne di voce e impegno di pace/forte l’intesa /grande il fervore/ per costruire un mondo migliore.”

In particolare si è inaugurata una nuova pagina “young” con l’entrata della socia Giada Rossi, atleta paralimpica di tennistavolo, pluripremiata, con notevoli riconoscimenti internazionali a livello sportivo e anche dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha acceso la candela verde del futuro, simbolo di un nuovo luminoso orizzonte.

Sicuramente le quattro nuove iscritte, sapranno portare nuova luce, ciascuna nella propria peculiarità, infondendo rigeneranti energie nella promozione di attività a favore della cultura, della parità di genere, dell’empowerment e del benessere dell’universo femminile.

Antonietta Maria Di Paola