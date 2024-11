Forum Assicurativo 2024, evento Confidi Friuli al Mantica

PORDENONE – Si è tenuto mercoledì 27 presso il prestigioso Palazzo Montereale Mantica il Forum Assicurativo 2024, un evento organizzato da Confidi Friuli, in collaborazione con Allianz Pordenone Centro e Friuli Centrale e Allianz Trade, che ha riunito imprenditori, manager e professionisti per affrontare i temi cruciali della gestione del rischio aziendale e delle nuove normative assicurative.

Interventi di alto livello e temi strategici

La serata è stata aperta dal saluto istituzionale del Dott. Alberto Sandrin, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Provinciale, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per il tessuto economico del territorio.

A seguire, il Direttore Generale di Confidi Friuli, Dott. Stefano Bravo, ha presentato un’analisi dettagliata sulle aspettative della vigilanza sui rischi climatici e ambientali, evidenziando il crescente peso delle normative sulla sostenibilità e il ruolo delle imprese nella transizione verso modelli più resilienti.

L’intervento di Enea Daolio, Market Management di Allianz Spa, si è concentrato sulle strategie di gestione dei rischi climatici e degli infortuni sul lavoro, offrendo un quadro chiaro delle soluzioni assicurative disponibili per le aziende che desiderano tutelare la propria attività e i propri collaboratori.

Uno dei temi centrali della serata è stato affrontato dalla Dott.sa Michela Mugherli, agente Allianz Pordenone Centro e Friuli Centrale, che ha illustrato le novità normative sui rischi catastrofali, recentemente introdotte dalla legislazione. Mugherli ha spiegato in dettaglio l’importanza di adeguarsi ai nuovi obblighi per garantire una protezione completa contro eventi estremi.

La chiusura dei lavori è stata affidata al dott. Mattia Onofri, Head of Credit Underwriting di Allianz Trade che ha presentato un’analisi delle prospettive economiche e del rischio credito per il 2025, con particolare attenzione agli scenari internazionali, influenzati da eventi come le elezioni negli Stati Uniti e la recessione in Germania.

Un networking di valore

L’evento si è concluso con un aperitivo di networking, che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori e di instaurare nuove connessioni professionali.

L’interesse e la partecipazione dimostrati confermano la centralità di temi come la gestione del rischio aziendale e l’aggiornamento continuo sulle normative per le imprese. Il Forum Assicurativo 2024 si è così rivelato un momento di riflessione e crescita per il tessuto imprenditoriale locale.