Fvg in Movimento, al via il corso per ‘Walking Leade

PORDENONE – Si terrà il 15 giugno a Pordenone dalle 15 alle 18, nella sala Locatelli nell’ex cartiera nel Parco San Valentino in collaborazione con il Comune e con l’associazione San Valentino il corso teorico-pratico per walking leader, ovvero conduttori di gruppi di cammino.

La formazione è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e coordinata da Federsanità ANCI FVG nell’ambito del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO 10MILA PASSI DI SALUTE”. Al progetto aderisce il Comune di Pordenone, come altri 90 in tutta la Regione, con un proprio percorso “Alla scoperta di Pordenone tra verde e acqua”.

“Abbiamo aderito a suo tempo al progetto – spiega l’assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci – con entusiasmo, cogliendone la valenza sociale, culturale, ambientale, turistica, con le sue ricadute positive per la salute e il benessere psicofisico, l’inclusione e la coesione sociale.

Camminare all’aria aperta in compagnia contrasta la solitudine e rientra nella promozione di quegli stili di vita, raccomandati dai medici in ottica preventiva, soprattutto se l’attività fisica è regolare e costante. Sostenibilità, partecipazione e inclusione sono i principi cardine del progetto 10mila passi, che condividiamo appieno”.

Il corso di walking leader è curato a livello scientifico dal prof. Stefano Lazzer, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienza dello Sport dell’Università di Udine.

Verrà presentato da Marco Terenzi (Federsanità ANCI FVG), Guglielmina Cucci ( Comune di Pordenone) e Luana Sandrin (Regione Fvg). Jessica Greguol (Azienda sanitaria Friuli Occidentale) parlerà di salute e stili di vita, Stefano Lazzer illustrerà i Benefici dell’attività fisica, Manuela Toffolon (Associazione Comunità San Valentino), porterà le esperienze dei gruppi di cammino, con focus sul ruolo e sui compiti del Walking Leader, Mattia D’Alleva (Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive ed Adattate) si soffermerà sull’organizzazione e pratica della camminata. Il pomeriggio formativo si concluderà con una camminata a scopo didattico.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli interessati fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi è necessario inviare una mail con nome, cognome e numero di cellulare a [email protected]