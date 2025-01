Galleria d’Arte Giovanni Santin, il 31 inaugurazione mostra “Testimonianze”

PORDENONE – Il terzo anno di attività della Galleria Santin prenderà il via venerdì 31 gennaio, alle ore 18.00, con l’inaugurazione della mostra “Testimonianze” che vede protagonisti Matilde Santin ed Oscar Damian, con una scelta di opere rappresentative della loro produzione pittorica ed un’interessante documentazione critica e giornalistica conservata nei rispettivi archivi familiari.

Si tratta, come afferma la curatrice Franca Benvenuti, di un’occasione importante per ricordare due artisti che, pur diversi nello stile, hanno guardato all’uomo, alla natura, al paesaggio con la stessa urgenza espressiva, ma anche per “testimoniare” la temperie culturale della Pordenone degli ultimi decenni del ‘900.

Di Matilde Santin (1928-2024), artista che nella sua produzione pittorica affrontava diverse tematiche, saranno esposti alcuni quadri della serie “Gli umori del mare”. La Santin nei suoi mari, sempre in movimento, coglieva l’incessante divenire della Storia, il mistero della vita e il senso di fragilità dell’uomo che esprimeva con una tensione emotiva straordinaria.

Nel corso della sua lunga carriera artistica ha ottenuto importanti e prestigiosi riconoscimenti come il premio ricevuto in Campidoglio per le tele sulle 94 province italiane, la “Legion d’onore” ricevuta a Parigi, il Personality assegnato dal Centro Europeo di Bruxelles.

Di Oscar Damian (1925-1986), definito come “forse l’ultimo artista capace di leggere l’anima segreta del mondo contadino e artigianale attraverso una gamma coloristica del tutto personale”, verranno esposti quadri che rappresentano sia paesaggi che figure di quel mondo popolare a lui molto caro. Damian, diplomatosi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia come allievo di De Luigi e Saetti, fu insegnante di disegno tecnico e artistico in alcune scuole a Pordenone e provincia e rivestì il ruolo di presidente del Centro arti figurative di Pordenone.

Franca Benvenuti