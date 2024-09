Galleria Santin, il 14 personale di Renato De Marco

PORDENONE – Sabato 14 settembre, alle ore 18.00, nella Galleria d’arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra “INVIDIO BUKOWSKI”, personale di Renato De Marco, a cura di Franca Benvenuti.

Letture di Luigino Mior, a seguire brindisi con l’artista in collaborazione con Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia.

La mostra, che viene inaugurata in occasione di pordenonelegge, è inserita tra gli eventi collaterali del ricchissimo programma del Festival e sarà visitabile fino al 10 gennaio 2025.

INVIDIO BUKOWSKI, esposizione d’arte “concettuale”, propone una serie di opere dal carattere “interdisciplinare” quali installazioni ambientali, collages digitali, poesie verbo-visive ideate e realizzate da Renato De Marco in ossequio all’opera in versi di due poeti sui generis come Charles Bukowski (di cui ricorre, proprio nel 2024, il 30esimo anniversario dalla scomparsa) e Federico Tavan.

L’artista punta a creare idealmente un dialogo, incentrato sul tema della parola per promuovere una mostra d’arte che sviluppi concettualmente questo tipo di idea, di grande impatto e forte suggestione speculativa, per creare “interazione” e curiosità in chi osserva, nel gioco combinato di opere a parete e installazioni site-specific.

Renato De Marco, artista poliedrico, pittore e scultore oltre che architetto-designer, ha all’attivo numerose mostre personali e collettive. Diverse sue opere sono presenti all’interno di collezioni pubbliche e private.

Come curatore indipendente si occupa inoltre dell’organizzazione di pregevoli iniziative artistiche ed esposizioni collettive a tema.

Vive e opera, nella sua casa-studio, a Fanna (PN).

Possibilità di visite guidate con la curatrice, su richiesta, telefonando al numero 0434 520443.

Franca Benvenuti