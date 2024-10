Giovani imprenditori Fipe, Mariutti nel consiglio nazionale

PORDENONE – Federico Mariutti, titolare e chef dell’osteria Turlonia di Fiume Veneto, nonché presidente mandamentale Ascom-Confcommercio di Azzano Decimo – una realtà strategica per il terziario che include i territori di Chions, Pravisdomini, Prata di Pordenone, Pasiano e Fiume Veneto -, è stata eletto nel consiglio direttivo del gruppo Giovani imprenditori di Fipe nazionale (federazione Pubblici Esercizi).

L’assemblea per il rinnovo delle cariche elettive si è svolta a Roma con la partecipazione di venti giovani imprenditori provenienti da diverse Associazioni d’Italia.

La riconferma di Mariutti (in carica per il prossimo quinquennio) come referente per il territorio del Fvg, sottolinea la continuità della leadership del sistema Fipe, con l’obiettivo di dare voce a una nuova generazione di imprenditori e fornire loro gli strumenti necessari per affrontare con successo un mercato in continua evoluzione.

«Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il dialogo con gli imprenditori under 42, promuovendo la loro crescita e il loro inserimento nel mercato e, in particolare, nel settore della ristorazione» dichiara Mariutti.

«E’necessario formare una classe dirigente capace di affrontare le sfide del domani: dalla digitalizzazione fino all’essere più impresa. Per questo il contributo dei giovani imprenditori sarà determinante anche per la valorizzazione e la crescita del nostro territorio».

Nella foto: Federico Mariutti