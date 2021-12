Gli auguri dei panificatori al Vescovo: una messa per il patrono

PORDENONE – I panificatori dell’Ascom/Confcommercio di Pordenone, guidati dal presidente Enrico Bellotto, hanno incontrato il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini per lo scambio tradizionale degli auguri nell’attesa dell’Avvento (nella foto).

A rappresentare la categoria anche i consiglieri Giuseppe e Marino Nardo, Sergio Piccolo e, per l’Ascom-Confcommercio, il segretario Riccardo Pederneschi.

Rivolgendosi al vescovo il coordinatore del gruppo Bellotto ha sottolineato l’impegno e il valore, anche dal punto di vista etico, dell’antica e nobile professione dei panettieri.

Dal canto suo il vescovo Pellegrini, dopo aver ricevuto in dono il panettone e un pane grande confezionati artigianalmente da condividere fra i sacerdoti e il personale della struttura del Seminario Diocesano, ha benedetto la categoria e rivolto gli auguri più sinceri alle loro famiglie e collaboratori, esprimendo la propria «Solidarietà all’associazione dei panificatori proprio in questi momenti non facili dettati dalla crisi pandemica».

Per celebrare la ricorrenza (17 gennaio) del Santo Patrono della categoria, S. Antonio Abate, il vescovo si è detto disponibile a officiare una messa nel parco del Seminario diocesano fra maggio e giugno, non appena le regole anti covid saranno meno stringenti.