Poste Italiane: inaugurata mostra sulla satira politica impressa su cartoline Grande guerra

TRIESTE – Il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane ha inaugurato oggi un’esposizione inedita di cartoline d’epoca; tutte hanno come filo conduttore la satira durante gli anni tra fine Ottocento e inizi Novecento.

Con questa mostra, si vogliono ripercorrere i periodi salienti della storia di fine Ottocento e inizi Novecento, attraverso le immagini divertenti e a volte irriverenti delle più svariate scene politiche.

Un percorso che illustra come anche in tempi passati si ricorreva a immagini e vignette per descrivere in modo ironico gli avvenimenti dell’attualità.

Il mezzo postale trovò in questo contesto grande favore tra il pubblico rendendo così possibile condividere numerosi messaggi: dagli auguri per le festività alle immagini esotiche, i dipinti, nonché panorami e scene eroiche.

I colori sbiaditi di alcuni pezzi in mostra narrano scene di battaglie, armistizi e trattati, testimoni muti del bisogno di leggerezza durante i lunghi anni di conflitto.

La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 25 settembre dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle13.00, è possibile facendone richiesta visitare l’esposizione accompagnati da una guida.