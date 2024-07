Graduation Party, il 25 in municipio si celebrano i neolaureati

PORDENONE – Organizzata dal Consorzio Universitario di Pordenone, in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e Comune di Pordenone, si svolgerà il 25 luglio, a partire dalle 18.30, nella loggia Municipale della città, il Graduation Party, appuntamento che celebrerà i neolaureati e neodiplomati ITS dei percorsi ospitati dal Consorzio cittadino per l’Alta Formazione. Protagonisti saranno i giovani delle Università di Udine e Trieste e di Isia Roma Design e i diplomati di ITS Alto Adriatico.

Con il tocco nero i primi e quello rosso i secondi, i giovani animeranno la loggia Municipale, nel centro storico cittadino, davanti a tutta la cittadinanza invitata a partecipare e a festeggiare con le Istituzioni e la comunità delle imprese. Ospite d’eccezione il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, in città proprio per la speciale occasione; titolo del suo intervento “Cinque modi di fallire con successo e avere una splendida carriera.

La cerimonia prenderà il via con l’esibizione del Coro Polifonico Città di Pordenone. Previsti gli interventi del Sindaco Alberto Parigi, del Presidente di Confindustria Alto Adriatico e della Fondazione ITS Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, del Presidente del Consorzio Universitario di Pordenone Paolo Candotti e del delegato dell’Università di Udine per la sede di Pordenone Angelo Montanari.

«Un momento comune di festa e condivisione – spiega Candotti – in cui rendere omaggio a tutti gli studenti, di tutti i percorsi, per il risultato conseguito e per raccontare alla cittadinanza delle eccellenze che escono da un Polo Universitario come quello di Pordenone».

Aggiunge Agrusti che il Graduation Party «è un’iniziativa pubblica organizzata per trasmettere ai ragazzi, risorsa preziosa per tutta la comunità e nuova classe dirigente, la certezza e la consapevolezza del valore che la città attribuisce loro; l’investimento sul capitale umano – prosegue – è una delle cifre distintive del sistema Alto Adriatico e del territorio nel quale, tutti insieme, abbiamo immesso enormi risorse creando attrattività che, anche in ragione di specializzazioni che a suo tempo creammo, come quella in IT, nata nel 2011, oltrepassa i confini regionali».

Dopo l’intervento di Severgnini, previsto per le 19, il saluto ai laureati e ai diplomati ITS, valorizzato dall’esecuzione dell’inno internazionale della goliardia Gaudeamus igitur da parte sempre del Coro Polifonico “Città di Pordenone”. Tutta la cittadinanza, sottolineano gli organizzatori, è invitata a partecipare.