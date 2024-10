Gronda Nord: Capozzella (M5S) “potenziare soluzione ferrovia”

PORDENONE – “Cimpello-Sequals-Gemona, la Regione percorra soluzioni complementari e alternativi a percorsi stradali e strategiche intraprendendo un percorso davvero alternativo e di programmazione a lunga scadenza per una vera risposta al trasporto di merci progettando una soluzione ecologica e a basso consumo di suolo favorendo lo spostamento di camion porta container su ferrovia.

L’assessore Amirante ha un gran dire che poca merce si muove, oggi, con la soluzione camion-treno; nazioni vicine, invece, come l’Austria a lo Slovenia vanno in questa direzione con ottimi risultati.

Una delle ipotesi in campo che andrebbe studiata e valutata e poi messa a cantiere è il raddoppio ed elettrificazione della linea ferroviaria Sacile-Gemona per consentire il traffico ad alto scorrimento di treni merci da e per Austria e cuore dell’Europa dell’est verso l’Italia e il Mediterraneo.

In questo progetto si deve prevedere l’inserimento operativo dell’interporto di Pordenone, oggi penalizzato dai collegamenti internazionali e dalla mancanza della bretella di collegamento da Udine. Il progetto si inserirebbe nella vera transizione ecologica portando meno camion su strada”.

È questa una possibile l’alternativa alla Cimpello-Sequals-Gemona per il grande traffico pesante da e per l’estero per Mauro Capozzella coordinatore provinciale M5S.

La Regione abbia il coraggio di pensare in grande per ambiente e territorio con atti concreti e non solo a parole: ciò porterebbe meno consumo di suolo, meno inquinamento e possibilità di inserirsi in un circuito interregionale nord-sud unico nel suo genere, anche alternativo a Brennero e Tarvisio.

Ovviamente, dopo la ormai indifferibile bretella “Gronda Nord” di Pordenone, l’attuale direttrice stradale Cimpello-Sequals-Gemona andrà potenziata e resa più sicura evitando, tuttavia, la costruzione di una autostrada e, quindi, nel pieno rispetto del territorio in ascolto con i sindaci della zona anche per il suo percorso ancora oggetto di contestazione. Una soluzione camion-treno va poi pensata anche alla luce di futuri potenziamenti delle linee ferroviarie per treni merci in progetto nella vicina Austria che vedono privilegiare il collegamento via Lienz per il Brennero.

Nel frattempo, Gronda Nord di Pordenone a parte, visto lo sviluppo del traffico dalla vicina Strada Pedemontana Veneta va agevolato il percorso dei camion via A28-A4 con pedaggi gratuiti o ridotti: una soluzione a portata di mano anche alla luce del prossimo del completamento della terza corsia in Veneto sul nodo di Portogruaro.