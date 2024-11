Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adriatico, Francesca Ros nuova presidente

PORDENONE – Francesca Ros, 35 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda di Azzano Decimo, è la nuova Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adriatico che l’ha eletta all’unanimità.

Succede a Ciro D’Aniello che era a sua volta subentrato a Mattia Cergol, dimissionario perché nominato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria FVG; il suo compito, per cui è stato ringraziato sia dalla stessa Ros sia dal Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, che ha augurato alla neoeletta i migliori auguri di buon lavoro, era portare a termine il mandato 2020 – 2024 sino al rinnovo di tutti gli organi previsto per l’autunno di quest’anno.

La affiancheranno i Vicepresidenti, Matteo Gianesini, Roberts Florencs e Filippo Zerbini.

Laureata in Economia Aziendale, Francesca Ros è altresì Vicepresidente della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico. Tra i punti programmatici che ha esposto all’assemblea riunitasi per le votazioni, il rafforzamento del gruppo a livello nazionale, favorire lo scambio di esperienze, potenziare le competenze manageriali – offrendo corsi e workshop su tematiche manageriali e di leadership, in collaborazione con università, istituti e aziende – e sviluppare il networking intensificando le relazioni con altri gruppi di giovani imprenditori a livello territoriale e nazionale.

Molto importante per la neopresidente anche la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani: intensificando i rapporti con le scuole superiori e gli ITS.

Nella foto: da sinistra il vicepresidente Roberts Florencs, Filippo Zerbini, la neo eletta presidente Francesca Ros e il Vicepresidente vicario Matteo Gianesini.