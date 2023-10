Halloween, il 31 ottobre festa in piazza Risorgimento

PORDENONE – Una festa importata dall’estero, ma entrata nelle nostre case perché occasione per divertirsi in allegria e in compagnia mascherandosi. Halloween è un secondo carnevale, un momento dove scherzi, divertimento, spettacoli sono concessi per un giorno, senza arrecare disturbo a nessuno o irridere a credenze o tradizioni locali e nazionali.

Un pensiero speciale l’Amministrazione comunale l’ha voluto dedicare quindi ai bambini che martedì 31 ottobre troveranno uno spazio a loro riservato in piazza Risorgimento dove passare un pomeriggio assieme, all’aria aperta e sviluppando fantasia e manualità.

Una piazza che si trasforma in un’isola felice, un luogo sicuro, protetto e sorvegliato da personale qualificato e attento, che permetterà ai genitori di godere della città in totale libertà e senza pensieri mentre i piccoli si divertono impegnati in attività guidate.

«L’anno scorso il grande afflusso di bambini e famiglie ci ha sorpreso –spiega l’assessore alla Cultura e Vice sindaco Alberto Parigi-; quest’anno, aspettandoci altrettanta gente, abbiamo imbastito un programma più ricco per rispondere alla domanda del pubblico, che invitiamo a partecipare numeroso».

Una città a misura bambino e di famiglia, un luogo rinnovato di condivisione e divertimento, con attività di intrattenimento e laboratori creativi a cura di Pilar Luisa Perazzo (info e prenotazioni: 349 2236470 o [email protected]) e della sua Pepita Animazione, che dà appuntamento il 31 ottobre alle ore 16:00 con una carovana di giochi, laboratori, palloncini, spettacoli di fuoco e racconti paurosi.

Artisti in costume regaleranno divertenti e coloratissimi palloncini, una simpatica strega racconterà una storia di Halloween e regalerà caramelle.

Più postazioni e molti più posti rispetto all’anno scorso per i bambini che si divertiranno a creare pipistrelli e altri mostri nei tanti laboratori manuali organizzati.

Sarà anche allestito uno speciale set “pauroso” per tante foto ricordo che verranno regalate a tutti.

Per il programma completo degli appuntamenti consultare il sito comune.pordenone.it/eventi