33° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, trombone

PORDENONE – Dal 30 ottobre al 4 novembre 2023 al Teatro Verdi Pordenone si terrà il 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno sarà dedicato al trombone.

Dopo le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, anche l’edizione 2023 registra un netto incremento degli iscritti con 60 giovani concorrentiprovenienti da tutto il mondo, quasi il doppio rispetto all’edizione 2022. Oltre che da Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Ungheria, i giovani trombonisti raggiungeranno Pordenone dalla Cina, Colombia, Giappone, Islanda, Taiwan, Corea e Venezuela per svolgere le prove del Concorso.

Tra le novità della scorsa edizione trovano conferma quest’anno l’istituzione della giuria dei ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, che rinnova la consueta formula che ha portato la manifestazione a imporsi tra i quattro più importanti concorsi di ottoni al mondo.

Tutte le quattro prove del 33° Concorso Città di Porcia si svolgeranno negli spazi del Teatro Verdi Pordenone: la prova eliminatoria (lunedì 30 e martedì 31 ottobre), la semifinale (mercoledì 1 novembre), la finale con l’accompagnamento al pianoforte (giovedì 2 novembre), e la finale con l’orchestra (sabato 4 novembre), concerto inserito all’interno del cartellone della Stagione musicale del Teatro Verdi Pordenone, partner progettuale del Concorso insieme al CIDIM di Roma, Comitato Nazionale Musica.

Gli Istituti Scolastici del territorio pordenonese coinvolti alla composizione della “Giuria Giovani” saranno ilLiceo “M. Grigoletti”, l’Istituto “J. F. Kennedy” e il Liceo Artistico “E. Galvani” di Pordenone. Dopo la fortunata sperimentazione dello scorso anno, gli studenti avranno così l’opportunità di assegnare un premio al miglior finalista, riconoscimento che affiancherà il consueto Premio del Pubblico.

I ragazzi, scelti in considerazione a una formazione musicale di base, sono stati coinvolti in alcune attività di formazione sullo strumento a Concorso attraverso una serie di lezioni-concerto tenute da docenti e professionisti del campo. A coronamento di tale percorso, gli studenti potranno così assistere in qualità di giurati alle ultime due prove del Concorso (finale con pianoforte e finale con orchestra).

La giuria tecnica sarà invece formata da musicisti e docenti di fama internazionale, selezionati tra le personalità più rappresentative delle diverse scuole strumentali e nazionalità. Sette commissari, compreso il Presidente Andrea Bandini (Italia), che rispondono al nome di Michel Bequet (Francia), Indalecio Bonet Manrique (Spagna), Jonas Bylund (Svezia), Fabrice Millischer (Francia), Daniele Morandini (Italia) e Helen Vollam (Gran Bretagna).

Con un montepremi che ammonta a un totale di € 21.100,00, il Concorso si conferma trampolino di lancio per i giovani musicisti e piattaforma ideale per far emergere nuovi talenti e futuri solisti, così come testimonia l’attività di tutti i vincitori delle passate edizioni del Concorso “Città di Porcia”, attualmente solisti o prime parti in importanti orchestre.

Il concerto finale di sabato 4 novembre alle ore 20.30 vedrà protagonista la FVG Orchestra, compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali, diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista molto attivo e di ampia esperienza internazionale.

Il programma sul quale i giovani concertisti saranno chiamati a cimentarsi si articolerà in quattro prove per un totale di otto brani: ogni prova prevederà l’esecuzione di brani diversi, senza alcuna ripetizione. Durante la Finale, una prima parte sarà dedicata all’esecuzione di uno dei Concerti d’obbligo per trombone e orchestra da parte dei tre finalisti, il Concerto di Rota o il Concerto Gröndahl, mentre nella seconda parte della serata, sarà possibile ascoltare la Sinfonia n. 39 K 543 di W. A. Mozart, la prima dei tre ultimi capolavori sinfonici del grande compositore austriaco.

Premi. Il Concorso offre premi per un totale di € 21.100,00 suddivisi secondo quanto segue: Primo premio € 9.000,00 (non divisibile); Secondo premio € 5.000,00; Terzo premio € 3.500,00. A ciascun finalista non vincitore viene assegnato un premio di € 800,00. Da molti anni viene inoltre assegnato il Premio del Pubblico pari a € 1.000,00, attraverso la votazione del pubblico presente alla Serata Finale. Novità di quest’anno sarà il Premio della Giuria Giovani pari a € 1.000,00.

ASPETTANDO IL CONCORSO

Giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 18.00 al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone si terrà il concerto anteprima nell’ambito di “Aspettando il Concorso…”, evento che aprirà ufficialmente il 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia” promosso dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”. Protagonista il quartetto di tromboni Quarantine Quartet, costituito durante il periodo della quarantena e formato dai musicisti friulani Alessio Cristin e Giulio Dreosto, insieme a Giuliano Rizzotto e Rémy Vayr Piova. In programma musiche di Bruckner, Bonaldo, Jobim, Porter e Luis. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.