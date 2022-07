Identificato conducente veicolo contromano in Contrada Maggiore

PORDENONE – È stato identificato il conducente del veicolo che nella serata di giovedì 17 luglio aveva percorso Corso Vittorio Emanuele II controsenso di marcia. Si tratta di un cittadino straniero residente ad Aviano.

La persona, convocata in Comando dagli agenti della Polizia Locale Locale di Pordenone – Cordenons che dopo aver svolto un’indagine lampo avevano identificato il veicolo, riferiva di aver preso un’auto a noleggio e si era recato in centro città.

Il soggetto non si era accorto della segnaletica stradale ritrovandosi in pieno centro storico. Non sapendo come uscire, il conducente riferiva di aver provato a spostare le transenne che conducono su via Gorizia, strada chiusa durante la serata, ma vedendo l’occupazione della carreggiata da parte di tavoli e sedie dei locali lì ubicati, aveva invertito la marcia percorrendo un tratto di strada contro senso per poter uscire. Il soggetto veniva sanzionato per esser transitato in una Zona a Traffico limitato senza permesso e per aver percorso il centro storico controsenso di marcia.

Sempre nell’ambito dei controlli stradali, l’Unità Speciale del Comando di Polizia Locale, interveniva su richiesta di un ausiliario del traffico, in quanto veniva trovato un tagliando per il permesso di sosta sugli stalli a pagamento, alterato. Dalla prima indagine, il cartoncino rilasciato dalla ditta GSM valevole per l’anno 2021 era stato “corretto” a penna modificando la data di scadenza per l’anno 2022. Da un controllo effettuato, il veicolo non risultava aver il permesso di parcheggio in regola per l’anno in corso. Identificati conducente e proprietario, gli stessi venivano sentiti in ufficio dagli agenti. Ulteriori verifiche sono ancora in corso per stabilire eventuali conseguenze della condotta.

Il vicesindaco Emanuele Loperfido con delega alla sicurezza: “i risultati raggiunti sono figli della professionalità degli agenti i quali, tramite una rapida indagine, la ricostruzione dei fatti, l’utilizzo della tecnologia, il coinvolgimento e la collaborazione con le varie sentinelle sul territorio che consentono di monitorare, intercettare e sanzionare le violazioni al codice della strada. Un lavoro costante e continuo per il quale il vicesindaco ringrazia gli agenti della Polizia Locale ed anche gli operatori di GSM, per il lavoro di squadra svolto”