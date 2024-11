“IDROFUTURE” 2024 mette al centro l’irrigazione sostenibile

PORDENONE – «Nel ripensare l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione e ricorrendo ai sistemi ad alta efficienza oggi disponibili, è importante garantire una costante disponibilità della risorsa idrica, ma lo è ancora di più fare sì che questa possa essere utilizzata quando e dove serve. I cambiamenti climatici in atto impongono che questo modello di gestione vada messo in pratica sia nell’emergenza sia nell’ordinarietà: anche una disponibilità di acqua eccessiva può portare delle problematiche dal punto di vista produttivo».

Lo ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier presentando nei giorni scorsi l’evento Idrofuture 2024, che giovedì 28 novembre porterà nel padiglione 6 della Fiera di Udine un concentrato di esperienze, dati, previsioni e tecnologie per una visione a visione a 360 gradi sull’uso della risorsa acqua e sul principio dell’autoefficienza idrica, intesa non soltanto come un’opportunità di sostenibilità ambientale, ma anche economica per l’azienda, dal momento che l’uso ad alta efficienza dell’acqua può garantire margini di profitto superiori rispetto a modalità tradizionali. Margini che possono diventare ancora più vantaggiosi se quella stessa acqua viene sfruttata anche come veicolo per trasferire nella coltura le fertilizzazioni.

L’evento, che dà continuità e maggior sviluppo alla prima edizione dello scorso anno, svoltasi sempre alla Fiera di Udine, è organizzato dalla Regione Fvg mediante l’ERSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale) in collaborazione con il CER (Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo), l’ANBI (Associazione nazionale bonifiche e irrigazione), l’ANBI FVG (Associazione regionale dei consorzi di bonifica del FVG) e viene realizzato con il supporto e la collaborazione di Udine Esposizioni e Pordenone Fiere.

Questo il programma della giornata

8.30 Ingresso e registrazioni all’ingresso ovest della Fiera di Udine

9.00 – 9.45 Mini tour guidato a cura di Edagricole presso gli stand espositori di Acqua Campus

10.00 Convegno “L’uso efficiente dell’acqua in agricoltura”

– Saluti istituzionali

– Ricerca e innovazione sull’uso sostenibile dell’acqua – Nicola Dalmonte, presidente CER

– Ruolo della informazione e previsione meteo per la gestione della risorsa idrica – Carlo Cacciamani, Italiameteo

11.00 Coffe break

– L’importanza della rete di invasi: l’esperienza della Regione Sardegna – Pietro Gavino Zirattu, Anbi Sardegna

– I progetti degli invasi e delle reti irrigue nei Consorzi di Bonifica del FVG – Massimo Ventulini, Consorzio di Bonifica Pianura friulana

– Sperimentazione, divulgazione e assistenza tecnica di ERSA in ambito irriguo – Michele Fabro, ERSA FVG

– Il supporto economico della regione FVG per il miglioramento dell’infrastrutturazione irrigua – Alessio Carlino, RAFVG

– Il supporto tecnico Sissar 2024: esperienze, testimonianze e valutazioni – Giovanni Bigot, Mauro Schippa, Matteo Frandoli, Rodolfo Franchin, Fabrizio Totis, Tecnici Sissar Consorzi bonifica FVG

– Conclusioni a cura di Stefano Zannier, Assessore Regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche

13.30-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.00 Tour guidato a cura di Edagricole presso gli stand espositori di Acqua Campus

Ingresso gratuito su registrazione