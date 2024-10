Il 16 in Loggia eccellenze Distretto commercio incontrano Sicam

PORDENONE – Si terrà mercoledì 16 ottobre 2024 dalle ore 16 alle 20 presso la Loggia del Municipio “Enjoy the Great Distretto with Sicam”, primo evento ufficiale del Distretto del commercio che raggruppa i Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola.

​

Questo evento di marketing territoriale e animazione urbana si inserisce tra i numerosi organizzati per il “fuori salone” di SICAM, fiera internazionale che catalizza a Pordenone 20 mila visitatori da ogni parte del mondo, e intende promuovere le eccellenze del territorio, presentandole a chi è in città in occasione dell’importante Salone.

​Infatti, per tale circostanza, alcune attività produttive del Distretto saranno presenti in Loggia con i loro stand, proponendo degustazioni e presentando le loro attività sia agli ospiti di SICAM che a tutti i cittadini e curiosi che vi vogliono partecipare. «Sarà l’occasione – spiega l’assessore al commercio Elena Ceolin – per far conoscere la storia e le origini di quei prodotti, fare dei gustosi assaggi e magari acquistare qualche eccellenza enogastronomica direttamente dai produttori».

​

Numerose le attività produttive e le associazioni presenti, tutte accomunate dal fatto di essere giovani e soprattutto disposte a mettersi in gioco in questa rete che vuole favorire la crescita del nostro territorio: la Fondazione bambini e autismo con prodotti artigianali realizzati a mosaico; la Società agricola Conzato di San Quirino con prodotti di cosmesi naturale; Dragan e Max e il loro rum d’importazione; Il Mulino / Risorgimento 5 di Zoppola con i suoi Gin, Aperitivo, Vermut e Amaro; la birra prodotta dal Birrificio Agro di Aviano e dal Birrificio di Naon di Porcia; le aziende vitivinicole Bessich Wines di Roveredo e Agrivicus di Fontanafredda; i prodotti da forno e pasticceria di Arte Bianca di Porcia e di Cooperative Agricole di Zoppola e infine i gelati di Amore Bio.

​«In seguito al Bando che ha portato 250 mila euro a fondo perduto alle imprese del Distretto del commercio – sottolinea l’assessore Ceolin – questo evento rappresenta un passo concreto e tangibile messo in atto da una rete vivace di attività produttive che intende contribuire allo sviluppo di un intero territorio».

​Alle 17.00 i sindaci dei Comuni del Great Distretto saluteranno i partners presenti in Loggia, per un evento aperto a tutti, basato sulla collaborazione e sul fare rete tra differenti realtà territoriali.

​