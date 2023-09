Il Bronx diventerà sede universitaria: 11 milioni da Stato e Regione

PORDENONE – Sede universitaria al Bronx: da Roma e Trieste 11 milioni di euro per acquisto e riqualificazione

Grazie alla fruttuosa collaborazione tra Governo nazionale, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune, Pordenone incassa un risultato storico che consentirà, dopo decenni di discussioni, di dare un nuovo destino all’area del cosiddetto Bronx. «In queste settimane – afferma il sindaco Alessandro Ciriani – gli assessori Ceolin e Parigi ed io abbiamo incontrato i Ministri Ciriani e Fitto, il governatore Fedriga (con gli assessori Rosolen e Zilli) e con loro abbiamo definito un piano da 11 milioni di euro per il completo finanziamento dell’acquisto e riqualificazione di 5.000 mq del Bronx, da destinare a sede universitaria.

Il finanziamento destinato al Comune consentirà di rigenerare un brano di città vuoto e degradato. «Un risultato straordinario – aggiunge il sindaco – che evidenzia anche il funzionamento della filiera politica e istituzionale che da Pordenone porta a Trieste e a Roma. La nostra riconoscenza va al Ministro Ciriani e al presidente Fedriga, senza il cui supporto tale risultato non sarebbe stato possibile.

Nelle prossime settimane organizzeremo una conferenza stampa al Bronx, alla presenza di Luca Ciriani e dei rappresentanti della giunta regionale, per illustrare i dettagli tecnici del progetto di riqualificazione. Parallelamente si terranno i colloqui tecnici con l’assessore Alessia Rosolen, con la quale si concorderanno gli aspetti più strettamente attinenti alla tipologia di spazi e servizi universitari da insediare con l’obiettivo di avere in due anni una struttura “chiavi in mano”.

Come sindaco – conclude Ciriani – sono orgoglioso di avere raggiunto questo traguardo per il quale ho lavorato intensamente da mesi, che non solo migliorerà urbanisticamente il Bronx ma amplierà i servizi e l’offerta formativa di eccellenza per i nostri giovani».