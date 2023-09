Il Comune di Pordenone consegna il Sigillo della Città a Simone Cristicchi

PORDENONE – Domenica 1° ottobre alle 18.00 al Teatro Verdi di Pordenone andrà in scena lo spettacolo “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”, con Simone Cristicchi, Amara e i Solisti dell’Accademia Naonis. Durante questa serata il Comune di Pordenone, su proposta dell’Accademia Musicale Naonis, consegnerà a Cristicchi il Sigillo della Città.

​Lo spettacolo vedrà sul palco l’artista romano, affiancato da Amara e dai Solisti dell’Accademia pordenonese: Franca Drioli, soprano, Lucia Clonfero, violino, Igor Dario, viola, Alan Dario, violoncello, U.T. Gandhi, percussioni, con la direzione musicale di Valter Sivilotti.

L’importante riconoscimento, consegnato dall’Amministrazione comunale, corona un evento che possiede un particolare significato per il sodalizio pordenonese, che in quell’occasione ricorda il suo fondatore, il maestro Beniamino Gavasso, con il 6° Memorial a lui dedicato, e festeggia i 25 anni di attività.

​

Dichiarano unanimemente il sindaco Alessandro Ciriani e il vicesindaco Alberto Parigi: «Pordenone è orgogliosa di consegnare il suo Sigillo a Simone Cristicchi, un uomo – prima ancora che un artista – dalla profonda sensibilità, capace di raccontare con parole e musica, le vicende e le storie che parlano della cultura del nostro Paese, della nostra gente.

La sua lunga collaborazione creativa con l’Accademia Musicale Naonis, che in questa occasione celebra un importante anniversario, sottolinea l’amicizia con la comunità di Pordenone, con i suoi artisti e con col suo pubblico». Infatti è noto il legame profondo che lega Cristicchi alla storia del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, raccontata attraverso gli spettacoli “Magazzino 18”, “Esodo” e “Orcolat 76”.

​Cristicchi, cantautore, attore e scrittore nato a Roma nel 1977, da anni condivide il palco con l’Accademia Naonis in diverse produzioni d’autore, accanto al maestro Sivilotti: da “La buona novella” di De Andrè in versione per orchestra sinfonica e coro (2015), al toccante “Paradiso. Dalle tenebre alla luce”, nato nell’anno delle celebrazioni dantesche (2021) e tuttora in tournée, fino al concerto-omaggio a Battiato (2022), che torna in Friuli Venezia Giulia, e per la prima volta a Pordenone, dopo aver ha collezionato finora più di 40 repliche in tutta Italia, con entusiastici consensi di pubblico e critica.

​I biglietti per il concerto di Pordenone sono in vendita sul circuito Vivaticket. Info www.accademianaonis.it e sulle pagine social della Naonis.