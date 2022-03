Il luogo pubblico intitolato al senatore Bruno Giust

PORDENONE – Alla numerosa presenza di personaggi pubblici del passato e del presente, di rappresentanti delle istituzioni ed enti, del mondo dell’associazionismo, della cultura, dell’economia, del sociale, di persone che l’hanno conosciuto e dei tre figli Ugo, Daniela e Annamaria, l’area verde tra le vie Carnia e Cimoliana dietro la piscina Gymnasiun, è stata intitolata al senatore Bruno Giust.

L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta di Confcooperative, presentata nel 2019, di intitolare questo luogo pubblico, tra l’altro nei pressi della casa , alla memoria dello stimato pordenonese che fu tra i maggiori promotori dello sviluppo sociale, economico e culturale di Pordenone e del territorio.

Bruno Giust ha avuto molti ruoli nella vita pubblico. Operaio e sindacalista, da consigliere e assessore ha frequentato le sale comunali, provinciali, regionali fino agli scranni del Parlamento italiano e componente della Delegazione italiana al Consiglio d’Europa oltre che vice presidente dello stesso Consiglio. Molto altri incarichi di diversa natura ha ricoperto e ha ottenuto riconoscimenti e rivestito ruoli dirigenziali e presidenziali in diversi enti economici.

In apertura della cerimonia il presidente della Confcooperative, Luigi Piccoli ha ricordato l’alto spessore morale di Bruno Giust, l’intelligenza, la sobrietà e valori concreti agiti prima che richiamati e il contributo che ha dato allo sviluppo del modello cooperativo in chiave moderna intesa principalmente come democrazia economica.

Appassionato, commosso ed orgoglioso l’intervento del figlio Ugo che a nome della famiglia ha ringraziato quanti si sono impegnati per intitolazione di “questa area in cui da ragazzi abbiamo giocato sotto casa, dove siamo cresciuti nei valori trasmessici da mamma e papa” .

Citando altri ricordi storici , a proposito della cerimonia di commemorazione della figura del padre , citando Mahler, ha detto che il ricordo non è il culto delle ceneri ma la custodia del fuoco” .

Il già sindaco Alvaro Cardin ha rammentato la collaborazione avuta con ..”un uomo intelligente, sensibile e autenticamente buono, una delle pietre miliari della nostra realtà fatta di un’autentica amicizia e solidarietà”.

Mons. Luciano Padovese ha aggiunto che il primo ricordo, che può essere definito storico, è stato l’aver lavorato assieme al primo progetto del disegno regionale della cultura.

A concludere la celebrazione è stato il vicesindaco Emanuele Loperfido che si è fatto latore dei saluti e apprezzamenti del sindaco Alessandro Ciriani.

“Mi sono preparato il discorso- ha esordito- ma sentendo quanto detto, ritengo sia più significativo condividerne il ricordo ed aggiungere che va sottolineata la forza della famiglia che l’ha sostenuto nella sua opera. Pordenone e il territorio devono la propria crescita ai valori che si sono radicati nella nostra società grazie agli stimoli, alla lungimiranza e agli insegnamenti di persone come Bruno Giust che qui vogliamo ricordare.

Il percorso del suo impegno pubblico è raccolto nel libro “Gli uomini e la città – Bruno Giust- edito dall’ Associazione culturale “Aldo Modolo”- che raccoglie memorie e testimonianze di vati autori, distribuito in occasione della cerimonia di intitolazione.