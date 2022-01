Inaugurazione, il 24 gennaio, del temporary shop per mascherine Ffp2

PORDENONE – Sarà inaugurato lunedì 24 gennaio, alle ore 11, in corso Garibaldi a Pordenone (ex negozio Timberland), il temporary store di Confindustria Alto Adriatico dove saranno vendute, a prezzo di fabbrica, mascherine chirurgiche e Ffp2 prodotte dalla Chiros di Fossalta di Portogruaro, associata a Pordenone.

Come si ricorderà, l’azienda aveva inaugurato ad agosto 2020 il nuovo macchinario (il primo in Italia di quella specifica tipologia) per la produzione automatizzata di mascherine chirurgiche al servizio delle necessità nazionali. Un investimento cui si era giunti grazie al fattivo supporto di Confindustria Alto Adriatico finalizzato a una produzione media mensile di circa 6 milioni di pezzi.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente, Michelangelo Agrusti, il sindaco, Alessandro Ciriani e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali