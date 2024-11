INCERTI/DEI, mostra Ferretti de Virgilis all’ex convento fino al 15 novembre

PORDENONE – IN/CERTI DEI è la mostra concepita da Fabio Ferretti de Virgilis (Docente all’Istituto d’arte di PN), inaugurata sabato 9 Novembre, ospite del progetto ExConventoLive, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Santin onlus, e con il patrocinio del Comune di Pordenone. La collezione di statue esposte, in cartapesta, ceramica, ferro e piombo, è la rappresentazione di divinità molto più incerte e meno onnipotenti di quanto siamo abituati a pensare.

“Sono Dei statici che evitano i bivi, le salite tortuose,… il centro delle questioni; siedono su troni spodestati… Sono Dei periferici. Tacciono o si esprimono per enigmi; compiono piccoli gesti. Non dormono mai, in/certi se l’istante adatto è ora o se non arriverà mai;…sono Dei per tutti e di nessuno. Abitano l’Olimpo personale di Fabio Ferretti De Virgilis in cui fluisce il tempo breve degli animali e quello eterno della terra…”

Un assaggio del testo che Alessandra Santin ha concepito per accompagnare questa mostra può suggerire una visita allo spazio dell’ex convento di San Francesco, in Piazza della Motta a Pordenone. La sacralità del luogo e l’uso di luci meditate permettono una lettura avvolgente e suggestiva.

Sino al 15 novembre, l’ingresso è gratuito.