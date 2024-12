Iniziative speciali nei Musei civici per Natale

PORDENONE – Durante le festività natalizie, i Musei civici d’arte, archeologico e di storia naturale organizzeranno attività creative, visite guidate, approfondimenti su diversi temi e giochi per bambini e famiglie.

Un’occasione speciale per imparare divertendosi insieme e conoscere qualche curiosità in più sulle collezioni museali cittadine.

Le iniziative offriranno un’occasione unica per esplorare le collezioni museali cittadine in modo divertente e coinvolgente.

Ecco tutte le iniziative, le date, le informazioni e i recapiti per aderire.

Avventure Natalizie – Alla scoperta dei tesori del Museo d’arte

Le attività sono destinate a bambini delle classi dalla 1^ alla 5^ elementare senza accompagnatori e si svolgeranno presso le sale del Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri, in corso Vittorio Emanuele II 51 a Pordenone, nelle giornate:

• venerdì 27 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• lunedì 30 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• martedì 31 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• giovedì 2 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

• venerdì 3 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

Programma delle attività

8:30-9:00 accoglienza dei partecipanti

9:00-10:00 attività in museo

10:00-10:30 pausa merenda al sacco

10:30-11:30 laboratorio

11:30-12:30 gioco strutturato

12:00-12:30 uscita

Avventure Natalizie – Alla scoperta dei tesori del Museo di storia naturale

Le attività sono destinate a bambini delle classi dalla 1^ alla 5^ elementare senza accompagnatori e si svolgeranno presso le sale del Museo di storia naturale di via della Motta 16 a Pordenone, nelle giornate:

• venerdì 27 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• lunedì 30 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• martedì 31 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• giovedì 2 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

• venerdì 3 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

Programma delle attività

8:30-9:00 accoglienza dei partecipanti

9:00-10:00 attività in museo

10:00-10:30 pausa merenda al sacco

10:30-11:30 laboratorio

11:30-12:30 gioco strutturato

12:00-12:30 uscita

Avventure Natalizie – Alla scoperta dei tesori del Museo archeologico

Le attività sono destinate a bambini delle classi dalla 1^ alla 5^ elementare senza accompagnatori e si svolgeranno presso le sale del Museo archeologico del Castello di Torre in via Vittorio Veneto 19 a Pordenone, nelle giornate:

• venerdì 27 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• lunedì 30 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• martedì 31 dicembre 2024, orario 8:30 – 12:30

• giovedì 2 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

• venerdì 3 gennaio 2025, orario 8:30 – 12:30

Programma delle attività

8:30-9:00 accoglienza dei partecipanti

9:00-10:00 attività in museo

10:00-10:30 pausa merenda al sacco

10:30-11:30 laboratorio

11:30-12:30 gioco strutturato

12:00-12:30 uscita

Prenotazioni

Durante ogni giornata si approfondirà un tema diverso legato ad ognuno dei diversi musei civici con attività creative, visite guidate, approfondimenti per imparare divertendosi!

Pacchetto tre giorni 27, 30, 31 dicembre: € 30 a bambino

Pacchetto due giorni 2 e 3 gennaio € 20 a bambino

Partecipazione a singole giornate: € 20

La prenotazione è obbligatoria attraverso il form on-line sul sito www.mondodelfino.it entro giovedì 19 dicembre 2024.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, utilizzare borse leggere e poco ingombranti e di non portare con sé giochi o oggetti preziosi.

Nanna al Museo

Un’avventura unica per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno trascorrere una notte al museo tra giochi e attività.

Numero massimo 15 bambini + 1 accompagnatore adulto per ogni bambino.

Ricchieri escape

Attraverso una caccia al dettaglio nel Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri, in corso Vittorio Emanuele II n. 51 a Pordenone, i bambini si trasformeranno in piccoli esploratori notturni e proveranno la suggestione di vivere il museo di notte, scoprendo proviamo a scoprire i segreti e gli enigmi dei personaggi ritratti nelle opere delle sale.

Dalle ore 20:00 di venerdì 27 dicembre alle ore 9:30 di sabato 28 dicembre 2024.

Programma delle attività:

• 20:00 accoglienza e benvenuto al museo

• 21:00 svolgimento dell’attività Ricchieri escape

• 00:00 spuntino di mezzanotte

• 00:30 cavalleresche storie della buona notte e nanna tra le sale del museo

• 07:30 sveglia e preparazione

• 8:30 colazione

• 9:00 consegna dell’Attestato del piccolo esploratore notturno

• 9:30 saluti e arrivederci alla prossima avventura

Esploratori coraggiosi

Un’esperienza notturna al Museo di storia naturale di via della Motta n. 16 a Pordenone, con giochi e attività a tema esplorazione, che permetterà di conoscere tanti aspetti della biodiversità del territorio circostante e i dettagli più curiosi degli animali presenti tra le sale del museo.

Dalle ore 20:00 di venerdì 3 gennaio alle ore 9:30 di sabato 4 gennaio 2025.

Programma delle attività:

• 20:00 accoglienza e benvenuto al museo

• 21:00 svolgimento dell’attività Esploratori coraggiosi

• 00:00 spuntino di mezzanotte

• 00:30 storie della buona notte nella savana e nanna tra le sale del museo

• 7:30 sveglia e preparazione

• 8:30 colazione

• 9:00 consegna dell’Attestato del piccolo esploratore coraggioso

• 9:30 saluti e arrivederci alla prossima avventura.

Prenotazioni

Il costo per l’attività è di € 20 a bambino (un accompagnatore per bambino compreso).

La prenotazione è obbligatoria attraverso il form on-line sul sito www.mondodelfino.it entro giovedì 19 dicembre 2024.

I bambini dovranno indossare un vestiario comodo con pigiama e ciabatte o calzini; un asciugamano piccolo e il necessario per la pulizia personale (sapone, dentifricio…), eventuale mascherina per coprire gli occhi; sacco a pelo o coperta (anche il cuscino per chi vuole); materassino o tappetino (da posizionare sotto il sacco a pelo); spuntino di mezzanotte; colazione per il mattino seguente.

Informazioni

Il pagamento dovrà essere eseguito prima dell’evento, previa iscrizione attraverso il form on-line, conferma della partecipazione da parte di Mondo Delfino e successiva emissione del PagoPA.

A curare le attività e i laboratori didattici organizzati dall’Amministrazione comunale è la Società Mondo Delfino.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 380 4614951 (dal lunedì al venerdì orario 9:00-12:00, martedì anche 14:00-17:00) oppure scrivere a [email protected]

I Musei Civici di Pordenone vi aspettano per trascorrere momenti indimenticabili all’insegna della cultura e del divertimento!