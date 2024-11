Interporto Pordenone: Tomasello (Pd), ok potenziare risorsa strategica

PORDENONE – “Il Partito democratico ha sempre creduto nelle potenzialità dell’Interporto di Pordenone come risorsa strategica, ancora dal tempo in cui l’allora europarlamentare Serracchiani aveva dato l’impulso decisivo allo sblocco del collegamento con la ferrovia e successivamente con interventi condivisi con gli stakeholder.

Le progettualità presentate dal nuovo piano industriale crescono su una visione che già Bolzonello da vicepresidente della Regione aveva espresso con chiarezza, parlando della collocazione baricentrica dell’Interporto nell’ambito del Sistema Nordest, concetto ora ribadito”. Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello si esprime in merito alla presentazione del nuovo piano di sviluppo dell’interporto di Pordenone.

“Accanto ad esso va mantenuta la necessità di fare sistema – aggiunge l’esponente dem – con tutto il sistema logistico regionale, portandone le esigenze puntuali all’attenzione del Governo nazionale: il Friuli Venezia Giulia è una piattaforma di servizi e infrastrutture che non deve crescere solo in una parte e nell’altra meno. Perciò secondo noi si deve continuare a lavorare – precisa Tomasello – affinché entri nella rete degli interporti come Trieste, dato che entrambi sono ormai nella lista delle nuove reti Ten-T”.