Itinerari organistici territorio, il 21 l’Orchestra giovanile filarmonici friulani

PORDENONE – Martedì 21 Dicembre alle 20.30 nel Seminario diocesano di Pordenone, in occasione dei festeggiamenti Natalizi e del centenario dalla nascita del Seminario, l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani diretta dal m° Alessio Venier e Beppino Delle Vedove all’organo, apriranno la seconda parte della rassegna Itinerari organistici nel territorio ed eseguiranno musiche di M.E.Bossi, M.Reger, M.Dupré e M.Arnold.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e il Concorso Internazionale “Città di Porcia”, comprende vari concerti che vedono protagonista l’organo, valorizzato dalla presenza di altri strumenti a fiato e archi.

Il secondo appuntamento di questa iniziativa, curata dai maestri Giampaolo Doro e Daniele Toffolo, si terrà nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Porcia Mercoledì 29 Dicembre alle ore 20.30, con protagonista il Trio formato da Michele Toffoli e Francesca Koka, violini e Daniele Toffolo, organo che eseguirà musiche di J.S.Bach, A.Vivaldi, D. Toffolo, W.A.Mozart e C.Panone.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

Sono obbligatori green pass e mascherina.

CURRICULUM VITAE

Beppino Delle Vedove

nato a Udine, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio del capoluogo friulano diplomandosi in Organo e Composizione Organistica e in Clavicembalo. In seguito, vari corsi di perfezionamento in Italia, Germania e Svizzera lo hanno portato a contatto con le più grandi personalità del mondo cembalo-organistico. Già docente presso i Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo, dal 1998 è titolare di cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Svolge attività solistica in Italia ed all’estero (Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera, Lettonia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Canada e Stati Uniti) con successo di critica e di pubblico. Ha suonato per l’inaugurazione di organi nuovi e per il restauro di organi antichi. E’ stato membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Ha registrato per la Rai e per varie emittenti private regionali e inciso CD su organi del territorio friulano e siciliano.

Ha tenuto masterclass sull’interpretazione della musica organistica italiana in Spagna (Conservatorio Superiore di Musica di Siviglia) in Lettonia (Accademia di Musica di Riga) e in Slovenia (Accademia di Musica di Ljubljana). Dal 2004 è organista titolare della Cattedrale di Udine. Collabora in qualità di direttore con diverse formazioni della regione; ha diretto l’Orchestra Sinfonica dell’ERSU di Catania nella produzione dell’Estate 2008. Nel 2007 ha fondato l’Associazione “Accademia Organistica Udinese” per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli; è ideatore e direttore artistico del Festival Organistico Internazionale Friulano “Giovanni Battista Candotti”.

Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani

Musica e cultura dei giovani per i giovani. Con questo spirito nasce, nel 2015, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico esempio di Regione di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 35 e riconosciuto dal Ministero della Cultura. L’orchestra ha coinvolto più di 150 musicisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, e vanta una fitta attività concertistica in tutta la Regione. Si è esibita su palcoscenici prestigiosi come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, Villa Manin, la Basilica di Aquileia.

I Filarmonici Friulani sono stati diretti, tra gli altri, dai Maestri F. M. Bressan, M. Fiorini, F. Sulla, W. Themel, I. Vlainjc, e hanno collaborato con realtà musicali di rilievo come il Coro Polifonico di Ruda, il Coro del Friuli Venezia Giulia, l’Unione delle Società Corali Friulane. Ha eseguito in prima assoluta brani di Valter Sivilotti, Simonide Braconi e Alessio Domini, ed è promotrice del Concorso di Composizione “La Gnove Musiche” per compositori e compositrici under 35. Tra i solisti che hanno collaborato l’orchestra, spiccano Emanuela Battigelli, Andrea Cesari, Amedeo Cicchese, Christian Federici, Alex Sebastianutto, Christian Sebastianutto, Patrizia Tassini, Matteo Trentin e Laura Ulloa. Concerti dell’Orchestra Filarmonici Friulani sono stati trasmessi da Rai5, RaiRadio 1 FVG, Telefriuli e Udinese TV. Direttore artistico e stabile è Alessio Venier, violinista, compositore e direttore d’orchestra classe 1992.