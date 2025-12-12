15.6 C
Pordenone
sabato , 13 Dicembre 2025
La cucina italiana riconosciuta patrimonio universale: la soddisfazione del Consorzio Pordenone Turismo

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Grande entusiasmo nel Pordenonese per il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio di valore universale. A esprimerlo è la presidente del Consorzio Pordenone Turismo, Giovanna Santin, che a nome di tutti i consorziati sottolinea l’importanza di questo traguardo per tutto il comparto enogastronomico locale.

“Siamo felici di questo importante risultato – afferma Santin – che premia tutte le attività del nostro territorio che da anni mettono passione, competenza e dedizione nella promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Questo riconoscimento valorizza non solo la tradizione culinaria italiana nel suo insieme, ma anche l’impegno quotidiano dei produttori, dei ristoratori, degli artigiani del gusto e degli operatori turistici che contribuiscono a raccontare l’anima autentica della nostra terra.”

Il Consorzio evidenzia come il prestigioso risultato rappresenti un ulteriore stimolo a rafforzare il lavoro di promozione del patrimonio enogastronomico del Pordenonese, potenziando la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità.

“Continueremo a investire in qualità, sostenibilità e identità – conclude Santin – affinché il nostro territorio possa essere sempre più un punto di riferimento per chi desidera vivere esperienze turistiche ed enogastronomiche genuine e di eccellenza.”

