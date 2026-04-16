I giovani di Confcommercio a confronto con la Regione. Focus su innovazione e territorio

PORDENONE – Costruire il futuro del terziario attraverso il dialogo istituzionale, l’innovazione e il supporto concreto alle nuove imprese. Con questo spirito, il gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Pordenone ha incontrato il consigliere regionale Simone Polesello (nella foto). Un momento di confronto progettuale volto a rafforzare il legame tra le nuove generazioni di imprenditori e le politiche di sviluppo locale.

L’incontro non è stato una semplice formalità, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Al centro del colloquio, la volontà del gruppo di porsi come motore attivo per il territorio, specialmente in vista del prestigioso appuntamento di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

«Il nostro obiettivo è essere protagonisti del cambiamento» sottolinea Francesca Paviotti, presidente provinciale del gruppo Giovani. «Dialogare con le istituzioni regionali ci permette di tradurre le esigenze del mercato in progetti concreti, portando linfa nuova a un tessuto economico che deve saper coniugare tradizione e modernità».

Sull’importanza di questo ricambio generazionale interviene anche il Presidente di Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon. «La nostra Associazione ha il compito prioritario di intercettare le aspirazioni e le necessità delle giovani imprese, trasformandole in strategie di crescita condivise. Supportare i nuovi imprenditori non significa solo offrire consulenza, ma affiancarli quotidianamente nella costruzione di un ecosistema dove il loro entusiasmo trovi fondamenta solide nell’esperienza e nella forza rappresentativa di Confcommercio.

Come associazione, stiamo investendo con decisione per essere il facilitatore tecnologico e strategico di cui i giovani hanno bisogno per competere: vogliamo che ogni startup veda in noi non un ente burocratico, ma un partner dinamico capace di aprire porte istituzionali e mercati internazionali. È attraverso questo passaggio di testimone consapevole che garantiamo al terziario pordenonese una continuità fatta di competenza e visione».

Un ecosistema per i nuovi business

Il gruppo Giovani imprenditori locale si conferma un punto di riferimento fondamentale grazie a diverse iniziative chiave, attraverso la promozione di modelli di business all’avanguardia per rendere il commercio e i servizi locali sempre più competitivi grazie anche allo sportello Giovani Confcommercio, un servizio di consulenza dedicato a chi vuole fare impresa, offrendo supporto tecnico, accesso ai bandi e orientamento strategico.

L’impegno nel networking e nella formazione permanente riflette la volontà di consolidare una community preparata a rispondere con competenza alle dinamiche dei mercati internazionali.