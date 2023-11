La figura di Gino Valle in un incontro il 17 in sala Regione

PORDENONE – L’Associazione Ingegneri e Architetti organizza anche quest’anno un evento inerente le professioni tecniche.

L’anno scorso era stato organizzato all’ex Convento di San Francesco un incontro pubblico sul tema della Rigenerazione Urbana.

Il tema di quest’anno è invece la figura dell’arch. Gino Valle, architetto di fama mondiale ma sempre legato alle sue origini friulane ed ai territori natii del Friuli, in occasione del centesimo anno dalla sua nascita.

L’evento, si articolerà in due giornate, suddivise in un incontro pubblico, venerdì 17 novembre, alle 17.30, nella sala della Regione di via Roma, che vedrà alcuni ospiti dissertare sulla figura di Gino Valle, e in una seconda giornata, la mattina di sabato 18, con visite ad alcune sue opere nei pressi di Pordenone.