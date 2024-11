Lady Avventura, prossima solidarietà nel Laos

PORDENONE – Cena con sorpresa per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento organizzata da Lady Avventura, socie Fidapa e Panathlon.

Gli studenti della scuola alberghiera Ial di Aviano, durante un incontro organizzato qualche mese fa dalle Lady Avventura, erano rimasti molto colpiti dai racconti ed esperienze di solidarietà attraverso cui le Ladies portano aiuti ai bambini nei vari orfanotrofi che visitano in molti paesi del terzo mondo.

I ragazzi dello Ial hanno pertanto deciso di partecipare anch’essi attivamente offrendo il loro aiuto di preparazione e servizio per una cena con l’intento di aiutare i ragazzi più sfortunati.

È nata così, merito proprio degli studenti e professori, l’idea di organizzare, per la prima volta una cena solidale .

Due attori Sonia Cossettini e Francesco Cevaro, del duo “I Riservati”, hanno interpretato una serie di scene teatrali , per permettere agli ospiti , durante la cena , di vivere un’esperienza di indagine investigativa all’insegna del giallo e del mistero, riuscendo con l’aiuto di indizi , a risolvere il caso. Applausi a non finire, in un contesto gioioso e competitivo per il tavolo che ha risolto il giallo. I meravigliosi ragazzi dello Ial ,seguiti dai loro insegnanti e dai due Maitre, hanno preparato un ottimo menu con i prodotti del nostro territorio.

Una preparazione accurata nell’allestimento delle tavole ha creato un’atmosfera raffinata ed accogliente e i ragazzi hanno saputo ricevere e seguire gli ospiti con grande attenzione e professionalità .

L’obiettivo della serata è stato proprio quello di raccogliere aiuti per ragazzi dell’orfanotrofio cattolico in Laos dove noi Ladies ci recheremo nel prossimo viaggio in marzo.

I 54 bambini ospiti nella struttura ,hanno bisogno di tutto compresi i beni di prima necessità medicinali e materiale didattico attrezzature sportive. I ragazzi dello Ial hanno dimostrato di avere un cuore grande e di essere sensibili verso chi ha più bisogno . Grazie di cuore a tutti i ragazzi , alla Direttrice , agli insegnanti e a tutti gli ospiti presenti per la generosità.

Romanina Santin