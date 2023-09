L’Afds Amatori Calcio Brugnera vince il torneo “Coppa dono”

TESIS – Per il secondo anno consecutivo la società Afds Amatori Calcio Brugnera vince la “Coppa dono” e si conferma in cima alla classifica delle squadre di calcio che hanno sposato la causa del dono del sangue.

Il 2 settembre si sono svolte a Tesis di Vivaro le premiazioni per la seconda edizione della “Coppa Dono – Chi dona vince”, il torneo indetto dall’Associazione Friulana Donatori di sangue provinciale di Pordenone che fa vincere le squadre di calcio che più donano sangue ed emocomponenti.

L’iniziativa di sensibilizzazione sulla importanza della donazione ha visto partecipare in totale tredici squadre di calcio del Friuli occidentale, le quali hanno effettuato nel complesso 958 donazioni di sangue e plasma tra il 15 settembre 2022 e il 31 luglio di quest’anno.

La “Coppa dono” è una iniziativa nata nel 2021 dall’idea del Gruppo Giovani Afds Pordenone. Ogni squadra partecipante al concorso accumula punti in base alle donazioni di sangue o plasma effettuate da ogni componente, in un periodo che va da settembre a luglio dell’anno seguente.

Quest’anno con 347 punti, si è aggiudicata il primo posto e la somma di 1000 euro da spendere in attrezzature sportive la Afds Amatori Calcio Brugnera, portando in alto il nome del comune che è il più attivo in Italia per numero di donazioni in rapporto al numero di abitanti.

Al secondo posto, con 272 punti si è classificata la Polisportiva San Giacomo, seguita a ruota dalla Polisportiva Tamai con 202 punti. Entrambe si sono aggiudicate il premio di 500 euro da spendere in attrezzature sportive.

L’organizzazione ringrazia inoltre le altre dieci squadre che hanno partecipato al torneo e che hanno aiutato nella promozione del dono del sangue.

In ordine di piazzamento: AC Valvasone, l’AIA Maniago; l’U.S. Spilimbergo, l’ASD Vivarina, il Sarone – Caneva, il Vivai Cooperativi Rauscedo, l’ASD Valeriano – Pinzano, l’ASD Polcenigo – Budoia, la Liventina – San Odorico e la Sacilese Calcio. Ringrazia inoltre l’associazione Don Lino Antonini che ha ospitato la serata delle premiazioni nell’ambito della Sagra di Tesis.