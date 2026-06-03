“Estate nel Distretto 2026”: 22 eventi per animare il Sile Meduna tra musica, commercio e comunità

AZZANO DECIMO – Torna “Estate nel Distretto!”, il calendario estivo del Distretto del Commercio Sile Meduna che, dopo il successo della prima edizione, si presenta nel 2026 con un programma ancora più ricco e partecipato.

I sei Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini confermano il percorso avviato lo scorso anno, portando a 22 gli appuntamenti condivisi inseriti in un’unica programmazione e promossi attraverso una comunicazione coordinata.

L’iniziativa rientra nelle azioni di animazione urbana sostenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia per valorizzare i centri cittadini, favorire la socialità e sostenere il commercio di prossimità. Un ruolo centrale è affidato proprio a negozi, pubblici esercizi e attività locali, protagonisti della vita economica e sociale del territorio.

Parallelamente agli eventi, il Distretto continua a investire nella promozione digitale delle imprese, nella formazione degli operatori, nelle iniziative di rete e nelle nuove campagne di sconti e promozioni coordinate. Prosegue inoltre il sostegno alle attività economiche grazie al rifinanziamento del bando regionale dedicato a innovazione tecnologica e sostenibilità.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà la musica, che accompagnerà l’intera estate: dalla Festa della Musica di Prata di Pordenone al nuovo Chions Song Contest, passando per Talenti Sotto le Stelle a Fiume Veneto e la Fiera della Musica di Azzano Decimo, che entra per la prima volta nel calendario condiviso.

Ogni Comune proporrà iniziative pensate per valorizzare le proprie peculiarità, con concerti, spettacoli, cinema all’aperto, laboratori, animazione e serate organizzate in collaborazione con commercianti e associazioni locali.

Il calendario completo è disponibile sui canali social del Distretto e sul sito distrettosilemeduna.it.

Dichiarazioni

Cristina De Trane, assessore al Commercio di Azzano Decimo e Comune capofila del Distretto

“Estate nel Distretto è molto più di un cartellone di eventi: è uno strumento per valorizzare il territorio e sostenere il commercio locale. Grazie alla collaborazione tra Comuni, associazioni e imprese proponiamo un’estate capace di attrarre persone, creare socialità e generare opportunità per le attività del territorio.”

Federico Mariutti, presidente mandamentale Confcommercio Pordenone

“La crescita del calendario dimostra che fare rete funziona. Quando imprese, amministrazioni e territorio lavorano insieme si creano occasioni concrete per rafforzare il commercio di prossimità e rendere più vivi i nostri centri.”

Fabio Pillon, presidente provinciale Confcommercio e delegato della Camera di Commercio Pordenone-Udine per il Distretto

“Il Distretto Sile Meduna sta costruendo un percorso strutturato che unisce eventi, formazione, digitalizzazione e sostegno agli investimenti. Un modello che rafforza la competitività delle imprese e contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio.”

Sono intervenuti all’incontro gli assessori al Commercio: Cristina De Trane di Azzano Decimo; Luciano Fabrici di Chions; Michele Cieol di Fiume Veneto; Loris Canton di Pasiano; Katia Boer, di Prata; Irene Bottos di Pravisdomini.

Nella foto in evidenza il gruppo del Distretto. Qui sotto la locandina del programma.