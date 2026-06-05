5 giugno, scatta l’ora del Clarinet Dj Set in via della Motta

PORDENONE – La terza giornata del Festival Internazionale di Clarinetto, venerdì 5 giugno, promette grande spettacolo e autentiche chicche musicali.

Davvero imperdibile per gli appassionati di questo affascinante strumento musicale l’appuntamento delle ore 18.30 nell’ex Convento di San Francesco, in piazza della Motta, con il concerto “L’epoca d’oro del Corno di Bassetto”, con la partecipazione del solista Nicola Bulfone, titolare della cattedra di Clarinetto al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, accompagnato dal Quartetto d’Archi Mylos, una formazione di quattro musiciste italiane innamorate della propria arte che vantano collaborazioni con icone del calibro di Andrea Bocelli e Stewart Copeland, storico batterista dei Police. Il programma che verrà eseguito porterà il pubblico alla scoperta del fascino timbrico di uno degli strumenti più amati del Classicismo e del Settecento, con musiche di Backofen, Salieri e Mozart.

Alle ore 21, sempre in piazza della Motta, si esibirà l’Evora Clarinet Choir, formazione portoghese nata per riunire studenti di diverse classi in un progetto di eccellenza artistica che mira a sviluppare il repertorio per cori di clarinetto. Con un programma che esplora stili e cultura del mondo, l’Ensemble ha già ottenuto grandi riconoscimenti nel panorama musicale e ritorna al Festival Internazionale di Clarinetto dopo il grande successo di pubblico ottenuto nell’edizione 2025.

A seguire, dalle 22, le atmosfere rarefatte lasceranno spazio allo spumeggiante Clarinet DJ Set curato da Paul DG, Valentini Dj e Dj Mescal che animerà la zona di via della Motta fino a notte inoltrata venerdì 5 e sabato 6 giugno. Una combinazione coinvolgente in cui clarinetto e DJ set si incontrano per creare un mix originale e contemporaneo dove le sonorità calde e melodiche del clarinetto si fondono con beat elettronici e ritmi da club, dando vita a un’esperienza dinamica, elegante e pensata per favorire incontro, socializzazione e condivisione.

Continua fino a domenica l’offerta enogastronomica alle casette allestite in via della Motta gestite da Osteria al Cavaliere Perso, Smile Bar, Osteria Tramai e Corner. Un’opportunità da non perdere per assaporare le prelibatezze del territorio pordenonese e friulano.